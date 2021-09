Il tempo vola quando ci si diverte! Sembra impossibile ma sono già due anni che Internazionale Kids esce ogni mese. È bellissimo vedere una comunità di lettrici e lettori che cresce ogni giorno, ci segue con entusiasmo e non si tira mai indietro davanti ai nostri assurdi questionari.

È per questo che abbiamo deciso di organizzare una grande festa. Il 17, 18 e 19 settembre si terrà a Reggio Emilia il primo festival di Internazionale Kids. È organizzato insieme al comune di Reggio Emilia, famoso per l’attenzione che ha sempre dato all’infanzia e all’istruzione. Ci saranno incontri, miniconferenze e laboratori per parlare degli argomenti che ci stanno più a cuore: ambiente, diritti, razzismo, attualità. Disegneremo il nostro momento imbarazzante a fumetti, ci scambieremo consigli per fare il giornale della scuola, realizzeremo un poster di protesta, ascolteremo la musica pop che può cambiare il mondo, scopriremo cosa passa per la testa di un’ape e se è meglio ricevere la paghetta digitale o in contanti.

Gli incontri sono gratuiti, ma bisogna prenotarsi! Troverete tutte le risposte qui. Sarà un momento importante per ricordarci che il mondo non appartiene solo agli adulti, e che non è mai troppo presto per impegnarsi per il bene comune.