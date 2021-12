Questo articolo è uscito a pagina 3 del numero 28 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per bambine e bambini dai 7 ai 13 anni. Lo trovi in edicola, oppure puoi abbonarti .

Tempo fa il New York Times ha pubblicato una guida in cui dava consigli ai genitori per crescere dei bambini appassionati di libri. “Per prima cosa ricominciate a leggere”, c’era scritto. “Se ultimamente avete accantonato la lettura, fate in modo che torni a far parte delle vostre giornate. Prendetevi il tempo e lo spazio per immergervi in un libro, perché la prima regola per crescere un lettore è essere un lettore”.

La guida consigliava ai genitori di leggere ad alta voce qualunque cosa: libri di ricette, di fantascienza o articoli di giornale.

“Il contenuto non è importante, quello che conta è far ascoltare ai bambini il suono della vostra voce. Dategli l’attenzione che meritano: mentre leggete cercateli con lo sguardo e non preoccupatevi se avrete l’impressione che non vi stiano ascoltando, probabilmente sono solo concentrati. Non leggete solo prima di andare a dormire, ma anche durante il giorno. Fategli scoprire i vostri gusti, ma rispettate le loro preferenze. E a un certo punto cominciate a scambiarvi i libri”.

Considerato che secondo l’istituto nazionale di statistica in Italia i giovani leggono più degli adulti, invertite i ruoli e fate vostre queste regole. È il momento ideale per partire tutti insieme verso nuove avventure senza muoversi dal divano.