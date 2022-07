Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 35 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per bambine e bambini dai 7 ai 13 anni. Lo trovate in edicola, oppure potete abbonarvi .

È arrivato il numero delle vacanze! Lo aspettavamo da tempo e già da qualche mese ci siamo messi all’opera per cercare articoli, foto e fumetti capaci di farci viaggiare lontanissimo pur rimanendo ancorati sotto l’ombrellone. Pagina dopo pagina vi troverete con un piede in Alaska e l’altro in un’isola artificiale del Qatar. Un po’ come Plastic man, quel personaggio dei fumetti che si allunga a dismisura e cambia forma a suo piacimento.

In effetti ci sono molte isole in questo numero: del tesoro, costruite dagli esseri umani, preistoriche o vulcaniche. Chi invece ama il campeggio imparerà qualche trucco per dormire comodamente sotto le stelle, dopo aver arrostito salsicce davanti al fuoco (ehm, qui ci vuole un adulto però).

E per chi di voi non parte mai senza una matita e un diarietto in valigia, c’è una buona notizia: gli appunti presi durante un viaggio e condivisi con gli altri possono diventare un successo editoriale. È capitato a una giovane coppia che aveva fatto un rocambolesco viaggio in macchina da Londra a Sydney: poco tempo dopo essere tornati a casa hanno fondato una casa editrice. E hanno anche cambiato il modo di viaggiare di molti ragazze e ragazzi.