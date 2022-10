Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 38 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per bambine e bambini dai 7 ai 13 anni. Lo trovate in edicola, oppure potete abbonarvi .

Il mese scorso un lettore di 11 anni ha scritto un’email alla redazione per chiederci di pubblicare più articoli di politica. Abbiamo preso la palla al balzo e abbiamo deciso di pubblicarne uno sulle elezioni italiane.

In Italia, come molti di voi sapranno, il 25 settembre cittadine e cittadini sono andati a votare per decidere da chi farsi rappresentare in parlamento, dove si fanno le leggi. Raccontare la politica a chi non ne sa molto è difficile, per questo abbiamo chiesto aiuto a tre corrispondenti stranieri. Sono giornalisti che vivono in Italia, ma raccontano cosa succede nel nostro paese a un pubblico di stranieri.

Sono abituati a farlo nel modo più chiaro possibile, perché i loro lettori non conoscono tutti i dettagli della politica italiana. Quindi immaginate per un attimo di vivere a Berlino: sapete chi ha vinto le elezioni in Italia? Chi è Giorgia Meloni? Perché la sinistra ha perso?

Irene Savio del quotidiano spagnolo El Periódico, Eric Jozsef del quotidiano francese Libération e Michael Braun del giornale tedesco Die Tageszeitung vi aiuteranno a fare chiarezza tra questi nomi. Poi per riprendere fiato potete leggere il fumetto sul ballo degli scheletri a pagina 22. Perché non si vive di sola politica, c’è anche Halloween.