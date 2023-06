Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 46 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni circa. Lo trovate in edicola, oppure potete abbonarvi .

Se dovessimo scegliere una parola che accomuna gli articoli di questo numero di Internazionale Kids sarebbe “rete”: come quella sotterranea, formata da radici e funghi, che gli alberi delle foreste usano per comunicare tra loro. Lo racconta Muse, un giornale scientifico per ragazze e ragazzi pubblicato negli Stati Uniti.

L’articolo che abbiamo tradotto spiega che la rete si estende come una ragnatela e spesso collega le radici di molti alberi, tanto che alcuni scienziati hanno cominciato a chiedersi se dobbiamo considerarli come un singolo superorganismo. Come dice la biologa Kathryn Morris a pagina 20, “è bello pensare che le piante si aiutino a vicenda”.

Si parla di reti anche nel fumetto a pagina 44, tradotto dal giornale francese Topo, che racconta come si scrive una pass­word perfetta.

Poi ci sono le reti organizzate da alcuni cittadini in giro per il mondo disposti a condividere con i vicini di casa alcuni oggetti che usano poco: centrifughe, bob da neve, chitarre elettriche, tende per il campeggio e molto altro. Lo fanno per evitare gli sprechi e per ridurre l’inquinamento, ma anche per creare una grande biblioteca degli oggetti utile a tutti. A pensarci bene, somiglia molto alle reti sotterranee usate dagli alberi per aiutarsi.