Sembra incredibile ma in cinquanta numeri di Internazionale Kids non avevamo mai dedicato una copertina all’acqua potabile. Questo mese abbiamo rimediato con un lungo articolo che racconta perché dobbiamo difenderla, considerarla un diritto umano e smettere di sprecarla (basti pensare che ogni giorno usiamo acqua potabile pulita per lo scarico del bagno).

Potremmo per esempio imparare da Copenaghen, in Danimarca, che da qualche anno è diventata una “città spugna”, cioè una città che cerca di assorbire l’acqua piovana per poi rilasciarla gradualmente nel terreno. I vantaggi sono molti: le piante ricevono più acqua, gli alberi hanno più foglie e quando piove forte ci sono meno inondazioni. L’articolo, tradotto dal giornale tedesco Dein Spiegel, è a pagina 18.

E se avete già cominciato a fantasticare su come garantire in futuro le riserve idriche del pianeta, non permettete a nessuno di dirvi: “Sei di nuovo con la testa tra le nuvole?”. Alcuni ricercatori, infatti, hanno scoperto che stare con la testa tra le nuvole è indice di un cervello pieno di energia. Lo racconta un articolo a pagina 47. Lasciare che la mente vaghi da un’idea all’altra, anche mentre camminate, potrebbe portarvi a grandi intuizioni. Basta fare attenzione a non inciampare.