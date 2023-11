Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 51 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni circa. Lo trovate in edicola, oppure potete abbonarvi .

In Islanda il Natale si festeggia leggendo libri, possibilmente davanti a un camino e a una cioccolata calda. È una tradizione antica con un nome un po’ difficile da pronunciare: jólabókaflóð. A novembre i cittadini ricevono dall’Associazione degli editori l’elenco con i nuovi libri e scelgono quali leggere e quali regalare. Da lì comincia una specie di “maratona della lettura” che culmina nella notte del 24 dicembre.

Per augurare anche a voi un mese pieno di letture appassionanti abbiamo scelto un articolo di copertina che parla di spiriti e di antiche leggende giapponesi. La protagonista è una bambina fantasma che si diverte a spaventare chi entra in un determinato bagno, di un determinato piano, di un determinato edificio scolastico. Si chiama Hanako-san e negli anni ha ispirato numerosi manga. La cosa interessante è che anche i professori un po’ la temono e un po’ alimentano la leggenda.

C’era un tempo in cui in Giappone gli insegnanti avevano il tempo di raccontare storie paurose tra una lezione e l’altra. “Bambini e adulti si divertivano insieme attraverso conversazioni che non avevano solo uno scopo educativo”, racconta l’articolo. Il mese che sta arrivando è perfetto per riscoprire le cioccolate calde e le storie di fantasmi.