Il numero che avete tra le mani può essere considerato l’ultimo dell’anno, oppure il primo dell’anno nuovo. Allo stesso modo la Nuova Zelanda può essere considerata un paese formato da due isole, che si trova nell’oceano Pacifico, oppure parte di un continente sommerso. Lo scoprirete leggendo l’articolo di copertina, che parla della Zealandia.

Se prima d’ora non ne avete mai sentito parlare è perché fino a poco tempo fa neanche i geologi la conoscevano. Poi un giorno un geologo marino ha deciso di studiare le rocce in fondo all’oceano e ha trovato un intero continente. Chissà quante cose aspettano solo di essere scoperte!

Ma ci sono anche altre storie interessanti da segnalare: in Belgio alcuni prof s’interrogano su come parlare della guerra in classe; in Svezia due ragazze costruiscono capanne di neve con scivolo incorporato; negli Stati Uniti la cantante Taylor Swift sta battendo un record dopo l’altro; in Lapponia ci si bacia premendo delicatamente la punta del naso su quella del partner; e infine in Giappone decine di cervi sono usciti dal bosco del parco della città di Nara attirati dalla melodia della Pastorale, la sinfonia scritta dal compositore tedesco Ludwig van Beethoven. Trovate tutto in questo numero di Internazionale Kids.