Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 53 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni circa. Lo trovate in edicola, oppure potete abbonarvi .

Qualche piccola novità in ordine sparso: tempo fa Edoardo, 12 anni, ci aveva chiesto di aprire un canale su WhatsApp “per informare chi come me non ha profili social perché non ha l’età”. Quindi ne abbiamo aperto uno. Se vi va cercate Internazionale Kids tra i canali e dateci consigli su come aggiornarlo! Per ora contiene un breve articolo al giorno che potete commentare con un emoji.

Se abitate in Australia, nel Vermont o in Corea del Sud da questo numero potete finalmente leggere la rivista in versione digitale. Scaricate l’app di Internazionale (quella gialla, qui per Android e qui per Apple) e troverete questa copia in vendita. Un po’ alla volta metteremo anche i numeri precedenti, così chi ha scoperto da poco il fumetto Moon kids potrà recuperare le quattrodici puntate precedenti.

Abbiamo chiesto a un gruppo di adolescenti di aiutarci a rispondere alle vostre Domande incrociate. Il gruppo si chiama Io odio leggere, ma in realtà sono tutti appassionati di libri. Sono coordinati dai Ludosofici, che su Internazionale Kids curano la rubrica di filosofia, e vi daranno ottime risposte su scuola, famiglia, amici e altro.

Stiamo lavorando al programma del prossimo festival di Internazionale Kids a Reggio Emilia: dal 10 al 12 maggio, avete già prenotato un posto dove dormire?