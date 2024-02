Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 54 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni circa. Lo trovate in edicola, sull’app (gialla) di Internazionale oppure potete abbonarvi .

Offendere una persona di continuo, prenderla in giro perché porta gli occhiali, oppure escluderla da un gruppo per i suoi voti sono tutte forme di violenza.

L’articolo che pubblichiamo in copertina, uscito in Germania sulla rivista Dein Spiegel, racconta che il modo migliore per affrontare il bullismo non è pensare di cavarsela da soli, ma chiedere aiuto agli altri. “Per impedire che si verifichino casi di bullismo a scuola serve la collaborazione di tutti”, dice Marek Fink, un educatore tedesco che da qualche anno organizza seminari in classe.

Anche l’articolo che pubblichiamo a pagina 34 parla di gruppi, ma stavolta non sono formati solo da esseri umani. “Di solito quando si lavora in gruppo il risultato è migliore, perché circolano più idee. Ma che succede se in quel gruppo si inserisce anche un’intelligenza artificiale?”. L’autrice è andata alla ricerca di progetti culturali nati dalla collaborazione tra umani e robot: la composizione di un brano musicale, la messa in scena di uno spettacolo di danza contemporanea o la progettazione di una casa in simbiosi con la natura.

Che dite, dovremmo inserire un’intelligenza artificiale anche nella redazione di Internazionale Kids?