Altre notizie sorprendenti che troverete in queste pagine: in Finlandia le lezioni a scuola cominciano alle nove del mattino; il primo ministro francese ha 34 anni, il presidente degli Stati Uniti ne ha 81; per salire sul monte Fuji, il più alto del Giappone, bisogna pagare un biglietto; se avete intenzione di preparare un panino al burro d’arachidi durante un viaggio in aereo, calcolate di portarne al massimo 100 millilitri; il tamarino imperatore è una specie di scimmia con degli strani baffi allungati; il 29 marzo uscirà il programma del festival di Internazionale Kids a Reggio Emilia.

Grazie all’articolo di copertina di questo mese scopriamo che anche gli animali schiacciano un pisolino, solo che lo fanno in modo diverso dagli esseri umani. Chissà se anche voi vi riposate come i pinguini, con diecimila miniriposini al giorno, o come gli elefanti: due intense ore di sonno tutte di fila e poi si ricomincia a giocare. Potete dircelo compilando il questionario sul sonno a pagina 57. Come sempre, nel numero successivo pubblicheremo i risultati del questionario, così sapremo quanti lettori e lettrici hanno le vostre stesse abitudini.

Appuntamento allo specchio

Una maschera al cetriolo tra amiche è un modo per socializzare.

The New York Times for Kids, Stati Uniti

In politica dovrebbe esserci un limite di età?

Alcuni pensano che Joe Biden e Donald Trump siano troppo vecchi per fare il presidente degli Stati Uniti.

The Week Junior, Regno Unito

Ping pong in famiglia

I fratelli Lebrun, campioni di tennistavolo, preferiscono giocare in coppia piuttosto che l’uno contro l’altro.

L’Actu, Francia

Quaing spaccatutto

Cosa succede nell’episodio n. 17 di Moon kids, il fumetto di Davide Morosinotto e Beatrice Galli che esce a puntate.

Pagheresti per usare i social?

Per esempio Instagram o TikTok.

L’Éco, Francia

Superyacht, mega danno

Il fumetto che aspettavate, di Marine Blandin.

Topo, Francia

Il burro di arachidi è un fluido

Proprio come il dentifricio e la panna montata.

The Conversation, Regno Unito

