Anche La Linea, come i monopattini, abita un proprio spazio verticale: il cartone animato si svolge (il verbo svolgere è perfetto in questo caso) dentro una superficie senza profondità e come tale del tutto innaturale.

La seconda cosa a cui penso quando vedo scorrere di fronte a me un umano in monopattino è un geniale cartone animato della mia infanzia. Si intitolava La Linea, ed era disegnato da Osvaldo Cavandoli. A quei tempi, con grande estro e originalità, pubblicizzava una marca di pentole a pressione.

Le biciclette elettriche, che sono in questo momento la tecnologia gemella dei monopattini, suscitano invece in me sentimenti meno ecumenici: sentimenti di diffidenza e inganno che un po’ fatico ad accettare, ma che sono comunque miei. Sarà sufficiente un colpo di pedale e il silenzioso motore elettrico ci sostituirà; la fatica muscolare sarà cauterizzata, sostituita da qualcosa d’altro. La bici elettrica è un inganno il cui nucleo risiede nella negazione della funzione originaria. Le gambe della signora che mi sta passando di fronte giusto ora si muovono armoniche sui pedali, le ginocchia salgono e scendono senza sforzo, mentre la bici scorre veloce, spinta da qualcos’altro. Anche l’espressione “pedalata assistita” suona come una bugia: non è la pedalata a essere assistita dal motore, semmai il contrario. Il pedale si trasforma in interruttore e il motore elettrico si avvia: un ibrido unisce così il vecchio e il nuovo mondo. L’oggetto bici è in parte silenziosamente morto ma l’ibrido elettrico ne mantiene caldo il corpo. Come nella commedia Weekend con il morto talvolta per mantenere le apparenze basteranno un paio di occhiali da sole.

Anche per colpa di questo limite geografico i monopattini hanno ricevuto spesso un’accoglienza non positiva da chi per la prima volta li osservava sfrecciare. Oggetti esigui, troppo sottili, bidimensionali e come tali assolutamente pericolosi. Una precarietà simile a quella del disegnatore alle prese con una sola linea da trasformare in una storia sul foglio.

In altri casi meno eleganti i guidatori forzano lo spazio verticale con una postura a piedi divaricati che li rende meglio saldi sulla pedana ma così somiglianti a oche immobili o a ballerine in tutù. Del resto fuori da quello spazio esiguo non esistono molte altre possibilità: gli oggetti che porteremo con noi saranno contenuti in uno zaino sulle nostre spalle. Ogni oggetto che occupi lo spazio verticale sarà benvenuto, qualsiasi oggetto che lo travalichi orizzontalmente sarà ostacolato.

Lo spazio verticale del monopattino ha delle conseguenze. Gli oggetti che vi accedono devono rimanere anch’essi sulla linea. Il manubrio stesso è di una larghezza ridotta al minimo (43 centimetri), la pedana sulla quale rimarremo in equilibrio durante il viaggio si espande fuori dalla linea per uno spazio molto limitato (12 centimetri). I piedi andranno così posizionati uno davanti all’altro: così ogni guidatore di monopattino assomiglierà all’ acrobata sul filo d’acciaio teso fra le torri gemelle in una giornata d’agosto del 1974.

“Conosco la mia età, posso dichiararla, ma non ci credo”.

Marc Augé

“Età massima consigliata 50 anni”.

Dal manuale del monopattino Xiaomi Mi

L’età avanzata illumina ai nostri occhi i molti pericoli dell’esistenza: viviamo – tutti noi che non abbiamo più vent’anni o che abbiamo “una certa età” – nell’attesa più o meno conscia di una catastrofe imminente, la nostra. Ed è una preoccupazione che estenderemo volentieri agli altri. In questo atteggiamento di cautela senile, che a noi sembra così saggio e che ai giovani apparirà invece così indisponente, si spiega una parte delle molte critiche che l’adozione dei monopattini ha scatenato sui mezzi di informazione. Gli opinionisti sono spesso persone di una certa età come me, adattissime a ricoprire con il velo delle proprie paure un oggetto verticale come un monopattino. Quelle medesime persone guarderanno con maggiore condiscendenza e minore attenzione le nuove biciclette che ci aiutano a pedalare meglio. Sembrano biciclette del resto, gli somigliano in tutto e per tutto, anche se, di fatto, non lo sono più.

Osservo una scena teatrale nella rotonda al centro di questa cittadina di mare. Un signore anziano, ben oltre la certa età, in bermuda, infradito e maglietta giovanile, apre gli sportelli posteriori della sua Tesla. La piccola cerimonia elettrica attira gli sguardi di noi passanti. Gli sportelli dell’auto si aprono verso l’alto, come ali di gabbiano, con un movimento simmetrico e armonioso. A quel punto l’uomo, mentre noi tutti lo stiamo osservando, estrae dal sedile posteriore un monopattino ripiegato, lo estende a occupare il proprio spazio e, mentre gli sportelli dell’auto ancora si stanno richiudendo, si allontana a bordo del piccolo velocipede.

È una scena piena di fascinazione tecnologica. Io che amo i particolari inutili, mentre torno verso casa, mi domando cosa ci faccia una Tesla parcheggiata in piena zona pedonale. Forse – penso – le auto elettriche, come ogni mezzo di trasporto analogo, godono di una sorta di extraterritorialità: posseggono, per ora, la magia necessaria per accedere ovunque.