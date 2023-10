L’essere umano esiste prima in un determinato momento, poi in un altro, poi in un altro ancora, finché non arriva la fine. Il periodo umano degli atomi che formano il nostro corpo è limitato nel tempo. Prima che nascessimo i nostri atomi appartenevano alle stelle; presto apparterranno alla terra, al mare o al cielo. Sappiamo che con il tempo ogni essere umano cesserà di essere e semplicemente sarà stato. Per questo cerchiamo di resistere al tempo. Ci ribelliamo alla sua autorità. Come gli amanti, siamo attratti dal passato, dai ricordi immaginari, dalla nostalgia.

Girando per il mondo con il telefono e il computer, oppure a piedi o in aereo, mi accorgo che in questo momento storico la nostalgia è una forza molto potente, che influenza buona parte dell’attuale retorica politica. Il gruppo Stato islamico e Al Qaeda invocano un ritorno agli splendori immaginari dei primi anni dell’islam. La campagna per la Brexit è stata combattuta a suon di slogan sul riprendersi l’autonomia da Bruxelles e con la promessa di un ritorno agli splendori immaginari del Regno Unito prima che entrasse nell’Unione europea. Appena vinte le elezioni, Donald Trump si è presentato in pubblico con lo slogan “make America great again” ricamato su un cappello da baseball e scandito in coro dai suoi sostenitori, che sognavano un ritorno alla grandezza immaginaria di un’America vincitrice della seconda guerra mondiale. Anche in India e in Cina i leader inseguono un ritorno alle grandezze immaginarie del passato, usurpate da invasori stranieri, colonizzatori e barbari. Tutti questi movimenti, in fondo, sono progetti di restaurazione.

Ma la nostalgia si manifesta anche nello spettacolo e nell’arte. Negli ultimi tempi, al cinema, i protagonisti sono personaggi creati una o più generazioni fa: supereroi, supercriminali, agenti supersegreti, superavventurieri dello spazio, simboli superironici di un passato supersexy. E in televisione, dove secondo gli esperti oggi ci sono i migliori sceneggiatori, le serie più popolari e acclamate sono ambientate in un passato dove è ancora possibile che i protagonisti siano quasi tutti bianchi. Mi è piaciuto tantissimo Mad men e a mia moglie è piaciuto tantissimo Downton abbey; come molti nostri amici in Pakistan abbiamo seguito e amato queste e altre serie a tal punto che solo casualmente le abbiamo riconosciute per quello che sono, cioè veicoli dell’immaginazione che ci portano verso il passato, lontani da un pianeta che in gran parte non è bianco. In Trono di spade, le leggi della fisica e della biologia ammettono l’esistenza di draghi sputafuoco, guerrieri zombi e inverni interminabili, ma non quella di personaggi non bianchi all’interno dei confini del continente occidentale. Le leggi della razza, a quanto pare, sono immutabili anche lì.

Neanche il mondo della tecnologia è immune alla nostalgia, anzi. Sui social network veniamo continuamente risucchiati dal presente per interagire con un passato curato fino ai minimi dettagli. Attraverso la tecnologia il passato diventa reale davanti ai nostri occhi come non lo era mai stato. Posso rivedere me stesso cinque secondi fa, la mia prima fidanzata cinque ore fa, il mio primo figlio cinque mesi fa, il mio primo cane cinque anni fa, il mio primo sorriso tra le braccia di mia madre cinquant’anni fa, e posso sfogliare all’infinito questi archivi del passato, mescolarli con le scelte di oggi, i like e i filtri, e creare nuovi ibridi passato-presente saltando tra le epoche, a volte da solo, a volte insieme ad altri, commentando, osservando, giocando e restando ipnotizzato mentre il mondo fuori dallo schermo passa inosservato per intervalli temporali sempre più lunghi. Chi pensava che Jorge Luis Borges fosse un pioniere del realismo magico si sbagliava: è stato un pioniere della fantascienza.

Perché siamo così attratti dalla nostalgia? In parte, credo, perché il passo dei cambiamenti sta accelerando. Nonostante il rapporto sempre più stretto con la tecnologia, dal punto di vista evolutivo l’essere umano è ancora un animale, e gli animali faticano ad adattarsi ai cambiamenti troppo rapidi. In un arco temporale abbastanza lungo, gli orsi polari potrebbero migrare dai ghiacci dell’Artide, sviluppare una peluria più scura, cominciare a nutrirsi in maniera diversa e imparare a prosperare in un clima nuovo e più caldo. Ma se i ghiacci dell’Artide si sciogliessero nel giro di pochi decenni, probabilmente gli orsi morirebbero.