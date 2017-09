Brasil/Italica

Selton, Luna in riviera

È puro pastiche pop, con immagini kitsch e un cantato sinuoso, un po’ mellifluo, ma gigione. I Selton, band di brasiliani trapiantati in Italia, ci provano con la Vespa e con il gelato, dopo averci conquistati, anni fa con l’esordio Banana à milanesa, fatto di Cochi e Renato virati bossanova e Pedro Pedreiro via Enzo Jannacci. Adesso hanno pubblicato l’album nuovo, Manifesto tropicale, e questo singolo da cornetto crepuscolare. È un certo tipo di kitsch italiano rétro (con parafrasi del coretto di Jorge Ben che già Rod Stewart rubò per fare più sexy).