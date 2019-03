Kitsch arcade

1. Mauro Ottolini, La reina de las conchas Conchiglie, loop, sassi e fischietti di Matera, strumenti sardi costruiti con zucche e canne di bambù, campanelli di bicicletta, acqua di rubinetto su piatti di metallo e bicchieri rotti. Sono gli strumenti che Ottolini, scienziato pazzo della buona musica, usa per l’album Music for sea shells, che trasmette la sua energia ecologista. Il pezzo più orecchiabile è questa gentile salsa da cartone animato con Vanessa Tagliabue Yorke alla voce (in spagnolo). Altrove, tra paguri e didgeridoo, compare anche Vinicio Capossela, ed è come uno SpongeBob per musicofili.

2. Noa, No baby

La cantante israeliana nel nuovo album Letters to Bach omaggia Johann Sebastian prendendo dodici composizioni eterne, cantando e anche strapazzandole un po’ con piglio jazz perché “life’s a song that we are playin”, come canta qui nell’adattamento-apripista della Badinerie (house music del settecento) dalla Suite n° 2 in si minore. Operazione simpatica, non tanto per la produzione impeccabile di Quincy Jones o per gli arrangiamenti di Gil Dor, ma perché sa far trasparire un senso di gioco e prevalere il cuore sul virtuosismo, per Bach!