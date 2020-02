Shitstorm rhapsody

1. Ebbanesis, Bohemian rhapsody

Vita vera o fantasia? La creazione di Freddie Mercury lascia che ambizioni, stress, demoni, fantasmi, sensi di colpa, tutto questo magma interiore confluisca in una fantasmagoria pop-operistica da drama queen che si presta a sfiziose reinterpretazioni. Furia e baccano della vita, cose insensate e potenzialmente dolorose, pronte a tracimare in improvvisi shitstorm. Le due vocalist napoletane con questo pezzo apripista dell’album Transleit catturano questa tempesta in un bicchiere d’acqua, nella dimensione cameristica. Viva la faccia.

2. Don Karate, I wish

Etichette: rimuoverle prima del volo. Stefano Tamburrini, batterista fiorentino, ha suonato con Enrico Rava e Stefano Bollani. E poi salta la trincea del jazz con il suo progetto, Don Karate, e come in 1917 si avventura in una terra di nessuno: fiancheggiato da basso e vibrafono, attraversa lande di desolata elettronica, viene investito da scosse hip hop e raffiche post rock, scosso da ritmica tribale e immerso in flussi ambient. Un eroe che attraversa ponti e porta il messaggio di uno stile eclettico senza steccati. C’è da sperare che circoli di più.