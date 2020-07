Takeshi’s Cashew, There is no harmony

“Non c’è armonia nell’universo”, predica il regista Werner Herzog direttamente dalla giungla amazzonica dove sta girando il suo titanico Fitzcarraldo (1982), “pure le stelle in cielo sono un gran casino”. Se la contemplazione del caos come terapia purificante da tutte le presunzioni umane sembra un buon programma per l’estate, non perdetevi per nulla al mondo questi dieci minuti di sciamanico crescendo da una band viennese di sedicente “cosmofunk paneuropeo” cui il cineasta tedesco ha concesso di usare il galattico sermone.