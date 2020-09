1. Kruder & Dorfmeister, Johnson

Poca roba ma tanta, e sempre quella: trip hop, beat pigro e bassi dalle caverne del tempo, una voce blues che pare una Sweet home Chicago degli spiriti. Evviva, tornano i due austriaci avantissimo che con le K&D sessions inventarono un chillout dub immersivo da starsene panza all’aria come tartarughe a Ibiza per 126 minuti di fila. Un party del 1998 invecchiato molto bene, tanto che ora i due impassibili viennesi fanno seguito con il nuovo album, in arrivo: 1995. Cosa che fa pensare che misurino il tempo all’indietro, tipo Christopher Nolan.

2. Travis Scott, The plan

E a proposito del regista di Tenet: alla fine del suo nuovo thriller in ordine cronologico inverso (astruso, ma potente nel suo farci tornare indietro ai tempi del miglior James Bond e del pre-covid) parte uno dei macchinari sonori di Ludwig Göransson, concessionario svedese di colonne sonore Marvel (e produttore di This is America di Childish Gambino): un contorcimento di budella autotune su cui il rapper texano Travis Scott butta giù due barre di energia spaesata come noi: “Last time I live reverse” (ben altro reverse era quello di Missy Elliott in Work it).