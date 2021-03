Dopo il pasticcio di Justice league, il film del 2017 cominciato da Zack Snyder e “chiuso” da Joss Whedon, Snyder ha avuto carta bianca per rimontare la sua versione. Il risultato Zack Snyder’s Justice league, soprannominato “The cut”, è un film di 242 minuti disponibile su Sky e Now (come si chiama adesso Now tv) che farà sicuramente felici i fan. Quattro ore con Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash e tutti gli altri rappresentano (per gli appassionati, certo, ma anche per chi è affamato di blockbuster) un’occasione che non si ripeterà presto.

Anche questo film, che la Warner Bros ha lanciato sulla piattaforma di famiglia, Hbo Max, proprio come Raya e l’ultimo drago la settimana scorsa, fa pensare che le major hollywoodiane stiano ormai prendendo le misure alle chiusure imposte dalla pandemia. E a noi spettatori fa sentire più che mai la mancanza delle sale. A questo punto della stagione mancano all’appello film che con i cinema aperti probabilmente avremmo già visto. Per esempio Judas and the black messiah, The mauritanian, Nomadland, Minari, Un altro giro e altri ancora. Perché non si vive di soli blockbuster, e di abbonamenti ne abbiamo fatti fin troppi.

Un detective anni novanta

All’inizio del thriller di John Lee Hancock, Fino all’ultimo indizio, mi sono esaltato. Denzel Washington interpreta Joe “Deke” Deacon, poliziotto in una piccola contea californiana, che di passaggio a Los Angeles si ritrova coinvolto nell’indagine su un serial killer che uccide giovani donne. Mi sono esaltato perché sembrava proprio un thriller poliziesco di quelli di una volta: un serial killer, un poliziotto in cerca di riscatto, un’indagine che diventa una corsa contro il tempo. E in effetti è un thriller di una volta, visto che Hancock ha scritto la sceneggiatura addirittura nel 1993, due anni dopo che Il silenzio degli innocenti aveva portato il genere al suo apice.