È difficile parlare bene di Dogman, l’ultimo film di Luc Besson presentato in concorso alla mostra del cinema di Venezia. Non tanto per le ombre che circondano il regista e produttore francese, a cui se ne aggiunge sempre qualcuna ogni volta che, quando tutti ormai lo danno per sconfitto/finito/scomparso, rispunta fuori in qualche modo. Lascio a ciascuno di voi decidere se si tratta di una fenice o di una muffa.

La polizia del New Jersey ferma uno strano tipo travestito da donna, paraplegico, ferito, alla guida di un camion con il retro pieno di cani. Mentre le autorità cercano di capire cosa fare di lui, Douglas si confessa con una psicologa. Attraverso dei flashback scopriamo i suoi traumi infantili che l’hanno costretto sulla sedia a rotelle e che l’hanno reso capace di comunicare (non è chiarissimo come) con i cani.