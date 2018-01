Donald Trump rende la Cina di nuovo grande

Il programma di Donald Trump? Make China great again. È la battuta che circola di questi tempi a Pechino, dove la diplomazia a colpi di tweet del presidente degli Stati Uniti è considerata molto divertente, visto che favorisce prima di tutto la Cina. Al confronto con Trump, i dirigenti cinesi sembrano un modello di rispettabilità e di misura.

Non è certo l’unico paradosso della crescente incoerenza del metodo Trump, una diplomazia fondata sull’isteria che non calcola, né ipotizza, la mossa successiva. Nello scontro tra Cina e Stati Uniti, il progressivo indebolimento, non tanto della superpotenza americana, ma della sua capacità di convincere e guidare altre nazioni, fa indubbiamente il gioco di Pechino.

Il comportamento confuso degli Stati Uniti è opera soprattutto del presidente e non di un’amministrazione che fatica a farsi sentire. Il segretario di stato Rex Tillerson e il suo collega della difesa Jim Mattis si sono schierati contro la decisione di Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale d’Israele, invano. Lo stesso vale per la Corea del Nord, a proposito della quale Tillerson parla di dialogo indispensabile, mentre il presidente vanta le dimensioni del suo pulsante nucleare – “più grande di quello di Kim Jong-un”.

Il vantaggio di Pechino

Per Pechino si tratta di una manna inattesa, e succede nel momento in cui il presidente Xi Jinping è legittimato da un partito comunista ai suoi piedi e ottiene i più grandi poteri mai posseduti da un capo di stato cinese negli ultimi tre decenni.

Il tutto accade proprio quando la Cina ha abbastanza peso per affermarsi sulla scena internazionale, facendo valere la sua influenza con il progetto della nuova via della seta, e mettendo un’ipoteca sullo status di prima potenza al mondo.

Xi Jinping ci guadagna quando Trump insulta, in uno dei suoi primi tweet dell’anno, il Pakistan, vecchio amico della Cina e primo beneficiario degli investimenti della nuova via della seta. Il giorno dopo, la banca centrale pachistana ha annunciato che il paese avrebbe effettuato le sue transazioni con la Cina, con la quale intrattiene quasi un terzo dei suoi scambi commerciali, non più in dollari ma in valuta cinese.