Donald Trump usa Gerusalemme per restare alla Casa Bianca

Non ci sono “pistole fumanti”, come si dice negli Stati Uniti, ovvero prove che possano inchiodare il presidente e mettere in pericolo il suo mandato. Ma il cerchio si stringe attorno a Trump, tanto che il presidente sta cercando di compattare la sua base elettorale per convincere la maggioranza repubblicana al congresso a non voltargli le spalle se la sua presidenza fosse a rischio.

Ci sono motivazioni per tutto, anche per le follie più pericolose. Quella dell’imminente trasferimento dell’ambasciata statunitense in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme che Donald Trump dovrebbe annunciare il 6 dicembre è legata soprattutto all’inchiesta russa .

In questo momento è sotto esame l’intera campagna elettorale di Trump, a cominciare dalle primarie, durante le quali si era battuto contro il suo partito tanto quanto contro i democratici. La vicenda dell’ambasciata israeliana serve al presidente per mobilitare gli elettori che in passato gli hanno permesso di superare i suoi avversari.

Trump vuole far capire che nonostante abbia contro il mondo intero, dagli alleati europei ai mezzi d’informazione passando per i parlamentari repubblicani, i militari e i diplomatici statunitensi, lui intende mantenere le sue promesse, inclusa quella di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele collocandovi l’ambasciata degli Stati Uniti.

Qualcuno potrebbe chiedersi quale interesse abbia questo trasferimento per gli elettori americani. Per quanto possa sembrare bizzarro, è una questione fondamentale per una minoranza decisiva dal punto di vista elettorale composta da protestanti americani chiamati “sionisti cristiani”. Poco conosciuti fuori dagli Stati Uniti, questi fondamentalisti sono convinti che la creazione di Israele altro non è se non il compimento delle profezie bibliche, e che Cristo potrà tornare sulla terra solo quando Israele avrà recuperato le sue frontiere divine con Gerusalemme come capitale.