Il problema russo della famiglia Trump

La sera del 7 luglio Donald Trump pensava di essersi messo alle spalle – almeno per un po’ – la vicenda dei rapporti poco chiari tra il suo comitato elettorale e alcuni funzionari del governo russo. Uscito da un lungo vertice a due con Vladimir Putin, il presidente ha detto di aver sollevato la questione con il leader russo e di avergli intimato di fermare ogni tentativo di interferire nella politica statunitense. Dopo l’incontro la squadra di Trump ha anche fatto sapere che i due leader si erano accordati per collaborare su questioni di sicurezza informatica. Per usare le parole dello stesso presidente, era arrivato il momento di “voltare pagina”.

Ma l’ottimismo di Trump è stato immediatamente travolto da una serie di rivelazioni che hanno impresso una svolta alla vicenda. L’8 luglio il New York Times ha scritto che nel giugno del 2016, circa due settimane dopo che Trump aveva ottenuto la nomination repubblicana, suo figlio maggiore Donald Trump Jr. ha incontrato nella Trump tower di Manhattan Natalia Veselnitskaja, un’avvocata russa che sosteneva di avere informazioni compromettenti su Hillary Clinton, la candidata del Partito democratico. All’incontro hanno partecipato anche Jared Kushner, genero di Trump e oggi alto funzionario dell’amministrazione, e Paul Manafort, all’epoca direttore della campagna elettorale del candidato repubblicano e che in passato aveva lavorato per Viktor Janukovjč, un politico ucraino filorusso.

Da subito si è capito che la posizione di Trump Jr era particolarmente complicata e che avrebbe potuto mettere nei guai l’intera amministrazione e lo stesso presidente, perché contraddiceva la tesi sostenuta dalla Casa Bianca in questi mesi: se i russi hanno provato a interferire nella campagna elettorale per danneggiare Clinton, l’hanno fatto all’insaputa del comitato elettorale del candidato repubblicano. E la strategia difensiva del figlio del presidente non ha aiutato: in un primo momento ha detto di non aver mai ricevuto Veselnitskaja nella Trump tower, poi ha detto di averla incontrata ma di aver parlato con lei solo di adozioni internazionali, in seguito ha ammesso che gli era stato offerto materiale sulla candidata democratica ma di averlo trovato irrilevante.

Mentre alla Casa Bianca montava la rabbia del presidente contro i mezzi d’informazione per le rivelazioni e contro i suoi avvocati per come stavano gestendo la vicenda, il New York Times ha pubblicato un nuovo scoop che ha definitivamente incastrato Donald Trump Jr: uno scambio di email con Rob Goldstone, un imprenditore britannico amico della famiglia Trump e con contatti nel mondo politico ed economico che ha fatto da mediatore per far incontrare Veselnitskaja e il figlio maggiore del presidente nel giugno del 2016.

Su internet ha circolato molto uno spezzone di un’intervista del luglio 2016 (circa un mese dopo l’incontro con l’avvocata russa) in cui Trump Jr. definisce “disgustose” e “false” le accuse di collusione con Mosca.