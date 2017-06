Donald Trump scommette sulla riforma sanitaria

La legge stravolge la struttura del sistema sanitario statunitense anche riducendo i fondi per il Medicaid, un programma di assistenza che attualmente copre decine di milioni di poveri e disabili, comprese molte persone che oggi vivono in case di riposo e hanno malattie gravi come l’Alzheimer o che hanno avuto un infarto.

La legge cancella molte delle misure contenute nell’Obamacare, la riforma sanitaria voluta da Barack Obama: elimina per tanti americani l’obbligo di comprare un’assicurazione sanitaria e per i datori di lavoro di offrirne una ai loro dipendenti; cancella le tasse sulle fasce più ricche della popolazione e sulle compagnie assicurative, volute da Obama per finanziare i sussidi concessi a chi ha difficoltà ad assicurarsi; concede ai singoli stati e alle compagnie assicurative la possibilità di non garantire determinati servizi che invece erano costretti a fornire sotto l’Obamacare, comprese le cure per la maternità, gli interventi di emergenza e i trattamenti per le malattie mentali. Per aiutare le persone in difficoltà a comprare una polizza assicurativa, la legge crea un nuovo sistema di detrazioni fiscali a livello federale.

Secondo molti esperti che hanno studiato la riforma, le nuove misure segnerebbero il ritorno a un’epoca in cui le compagnie assicurative valutavano attentamente lo stato di salute delle persone prima di stipulare una polizza. In passato, per esempio, in alcuni stati venivano stipulate polizze con clausole che escludevano dalla copertura una determinata malattia. Il New York Times ha spiegato che “prima che l’Obamacare obbligasse le compagnie assicurative a garantire servizi essenziali, le aziende ne escludevano regolarmente alcuni dalla copertura. Circa due terzi delle persone che acquistavano la polizza personalmente (cioè senza passare dai loro datori di lavoro) non avevano diritto a una copertura per la maternità. Un terzo non aveva copertura per abuso di sostanze e un quinto non aveva diritto all’assistenza per i casi di malattia mentale”.

Il Partito repubblicano ha sempre detto di voler abolire l’Obamacare perché i premi assicurativi oggi sono troppo alti. In effetti, consentendo alle compagnie di limitare la copertura, la legge potrebbe far scendere il prezzo delle assicurazioni. Ma è molto probabile che a beneficiarne sarebbero – paradossalmente – le persone che hanno bisogno di una copertura minima, cioè quelle in salute. Molte altre che invece hanno bisogno cure per malattie serie resterebbero tagliate fuori dal mercato una volta aboliti i sussidi dell’Obamacare.

Il problema per Trump è che i repubblicani potrebbero non avere abbastanza voti per far passare la legge. La loro maggioranza al senato è di appena due seggi. Per ora quattro senatori – Rand Paul del Kentucky, Ted Cruz del Texas, Mike Lee dello Utah e Ron Johnson del Wisconsin – hanno detto che non voteranno il provvedimento, che secondo loro non fa abbastanza per abolire l’Obamacare. Altri senatori repubblicani, tra cui Dean Heller del Nevada e Rob Portman dell’Ohio, criticano la legge perché lascerebbe milioni di persone senza cure mediche. Nei prossimi giorni Mitch McConnell, leader della maggioranza al senato, cercherà di convincere alcuni dei senatori riluttanti e mettere insieme i voti necessari per far passare la riforma.

La bocciatura della riforma complicherebbe anche i piani per la riforma fiscale che i repubblicani vorrebbero approvare, e sarebbe una sconfitta soprattutto per Trump, che finora non è riuscito a mantenere quasi nessuna delle promesse fatte in campagna elettorale.

I nastri non esistono

Sul fronte dell’inchiesta sulle interferenze russe in campagna elettorale e le possibili collusioni tra Mosca e la squadra di Trump, su cui stanno indagando il procuratore speciale Robert Mueller e quattro commissioni del congresso, Trump ha dichiarato che non esistono registrazioni dei suoi incontri con l’ex direttore dell’Fbi James Comey. Il 9 maggio Trump aveva licenziato Comey e poco dopo aveva scritto un tweet in cui sembrava intimargli di non parlare con la stampa, dicendo che forse esistevano delle registrazioni delle loro conversazioni.