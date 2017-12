Xi Jinping, l’imperatore cinese che vuole conquistare il mondo

In cima alla sua lista c’è senz’altro una maggiore legittimità internazionale. Xi vorrebbe che le sue idee politiche fossero accettate non solo localmente, ma anche globalmente. Anche in questo caso, le manifestazioni di apprezzamento per l’uomo e per i suoi progetti, come la Nuova via della seta lanciata nel 2013, continuano ad aumentare.

Quest’anno il Natale è arrivato in anticipo per il leader cinese Xi Jinping che, almeno sul fronte interno, sembra avere tutto sotto controllo. Xi poteva già contare su una stampa compiacente, una popolazione adorante e una lunga lista di cariche – tra cui quelle di capo del Partito comunista cinese e di presidente della Repubblica popolare cinese – quando a ottobre l’organizzazione leninista di cui è alla guida gli ha fatto un nuovo regalo, inserendo la lusinghiera espressione “ pensiero di Xi Jinping ” all’interno dell’ultima revisione della costituzione.

Trumplandia non è l’unica realtà ad aver dato a Xi motivi per rallegrarsi. Anche David Cameron ha partecipato alla festa, accettando di partecipare alla gestione di un grande progetto legato alla Nuova via della seta, definendola un progetto vantaggioso per tutti e creatore di legami economici e infrastrutturali profondi tra la Cina e altri paesi. Spiegando la scelta, un portavoce dell’ex primo ministro britannico ha dichiarato che Cameron è “orgoglioso del suo lavoro nell’inaugurare un’età dell’oro tra il Regno Unito e la Cina con il presidente Xi”.

Ma Xi ha ottenuto la sua rivincita anche in altri contesti, meno pubblicizzati. A dicembre, per esempio, importanti rappresentanti di Google e Facebook hanno partecipato a Wuzhen alla World internet conference, contribuendo alla legittimazione di un evento che, inaugurato quattro anni fa con l’obiettivo di regolare il modello gestionale di internet del Partito comunista cinese, inizialmente era stato snobbato. La ciliegina sulla torta l’ha messa l’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, dichiarando alla platea che l’idea cinese di “un futuro comune nel ciberspazio” è una “visione condivisa da Apple”.

Un futuro comune Probabilmente i complimenti più graditi sono arrivati da Donald Trump, che durante la sua visita di novembre in Cina ha definito Xi “un uomo molto speciale” congratulandosi per “il recente successo del diciannovesimo congresso del partito” e annunciando “un rafforzamento dei rapporti e un’amicizia ancora più stretta tra i nostri due paesi”, il tutto dopo aver ripetuto per anni che l’ascesa della Cina è una minaccia esistenziale per gli Stati Uniti.

Quello appena trascorso non è stato soltanto un anno ricco di regali per Xi, ma anche uno in cui la storia moderna della Cina ha preso una nuova, allarmante piega. Nonostante tutti i discorsi sull’inizio di una nuova era vantaggiosa per tutti, ci sono fin troppe persone che hanno pagato a caro prezzo le manovre interne e geopolitiche di Xi, tra cui un famoso dissidente e molti abitanti di Pechino e dello Xinjiang. Xi ripete di voler realizzare il “sogno della Cina”, ma molte mosse recenti sono più vicine all’incubo che al sogno.

Non possiamo dimenticare nemmeno i gioielli retorici offerti in dono da realtà geograficamente più vicine. Tra la conferenza su internet di inizio dicembre e le recenti notizie sul coinvolgimento di Cameron, Xi è stato indicato dallo Strait Times di Singapore come “uomo asiatico dell’anno”. A corredo della scelta, il quotidiano ha sottolineato che Xi ha mostrato “l’arte di governare di cui il mondo ha bisogno”.

I giornalisti stranieri si sono occupati di tutti e cinque gli argomenti citati e ognuno di questi sviluppi è stato condannato in articoli ed editoriali sui principali quotidiani. Eppure, in un anno che ha visto apparire sulle prime pagine la pulizia etnica in Birmania, la repressione del dissenso in molti paesi e le rivelazioni sulle molestie sessuali da parte di personalità di alto profilo negli Stati Uniti, l’attenzione riservata alle cattive notizie in arrivo dalla Cina è stata molto limitata. Molte persone che in tempi meno turbolenti si sarebbero preoccupate per queste problematiche tendenze cinesi, oggi non riescono a farlo.

Spesso è difficile anche per gli specialisti di questioni cinesi concentrarsi sul lato oscuro del sogno di Xi. Come ha sottolineato l’importante analista dei social network cinesi Liz Carter, mentre gli sfratti di Pechino erano in competizione per lo spazio sulle prima pagine dei giornali statunitensi con le notizie sugli abusi sessuali e la riforma delle tasse, può diventare difficile prestare attenzione alla sofferenza in Cina “quando casa tua sta bruciando”.

Dov’è finito il dissenso?

Non vogliamo insinuare che in Cina le cose vadano peggio che in qualsiasi altro luogo. Ma resta il fatto che in molti ambiti in Cina la situazione è peggiorata rispetto a dieci anni fa, quando sotto il precedessore di Xi, Hu Jintao, il paese si preparava a ospitare le sue prime Olimpiadi. Al contrario di Xi, Hu non era stato sommerso di elogi né aveva potuto contare sulla stessa compiacenza. Il passaggio della torcia internazionale in vista dei giochi era stato accolto dalle proteste per gli abusi in Tibet, e molti avevano chiesto un boicottaggio dei Giochi. Il regista di Hollywood Steven Spielberg, diversamente da quanto fanno oggi i pezzi grossi della Silicon Valley, si era ritirato dalla collaborazione con la cerimonia d’apertura a causa della posizione del governo cinese sul conflitto in Darfur.

Ci sono molti altri paesi in cui accadono cose preoccupanti, ma questi paesi non vengono descritti come modelli da cui i loro pari dovrebbero imparare. I loro leader sono definiti grandi uomini dai mezzi d’informazione statali sotto il controllo del governo, ma in altri paesi i mezzi d’informazione non li considerano modelli “dell’arte di governare a livello globale”.

All’interno della Repubblica popolare cinese, Xi è oggetto di una sproporzionata esaltazione personale che non si vedeva dai tempi di Mao. Senza dubbio si tratta di una tendenza inquietante. Ma è altrettanto significativo che in un anno in cui la Cina ci ha regalato così tanti sviluppi sgraditi, Xi venga salutato con incessanti grida di “urrà!” anche oltre i confini della Repubblica popolare.