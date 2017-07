Che fine ha fatto la difesa dei diritti umani

C’è ancora qualcuno che nel 2017 voglia difendere i diritti umani? La domanda può sembrare incongrua perché in quest’epoca dovremmo forse chiederci se c’è ancora qualcuno contrario alla loro difesa.

Eppure, la morte del dissidente e premio Nobel per la pace cinese Liu Xiaobo, per un cancro diagnosticato mentre scontava la sua pena in una prigione cinese, ha provocato in tutto il mondo un senso di colpa accompagnato da frasi come “non abbiamo fatto niente per difenderlo”.

La sorte di Liu Xiaobo, un intellettuale non violento, condannato dal regime cinese a una pena dura per aver scritto un manifesto in favore della democrazia nel suo paese, è in effetti il segno della sparizione, non annunciata, della diplomazia dei diritti umani.

La discesa agli inferi

Negli anni novanta, dopo la caduta del muro di Berlino e la presunta fine della storia, i diritti umani sono stati sostenuti quasi come se fossero un’ideologia, con grandi eventi a essi dedicati e organizzati dalle Nazioni Unite. Mi ricordo di una grande conferenza sui diritti umani a Vienna, con oltre diecimila partecipanti venuti da tutto il mondo, che annunciava l’avvento di un’era più virtuosa, nella quale i valori universali sarebbero prevalsi sul relativismo culturale.

Cos’è cambiato? Sono stati gli attentati dell’11 settembre 2001 a segnare quella che a volte viene definita “la fine dell’innocenza”? Resta il fatto che a questi attentati ha fatto seguito una “guerra al terrorismo”, portata avanti dall’amministrazione Bush, che ha provocato un grave arretramento nel rispetto dei diritti.