Pechino caccia i lavoratori più deboli

Lui fa parte di una danwei – unità di produzione – che si occupa di “sviluppo e sicurezza”, cioè praticamente i due cardini della Cina di Xi Jinping. Non ho mai sentito che esistesse un dipartimento del genere, per cui quando ci carica in auto è lecito il sospetto che ci stia portando al più vicino posto di polizia, dove di solito ti arrestano per qualche ora, giusto il tempo di toglierti di torno e spaventarti un po’. Non lo fa. È una brava persona, il signor Avanti!

Gli ingressi del villaggio urbano sono presidiati dalla polizia, al suo interno le ruspe tirano giù tutto e le macerie si accumulano. Insieme alla ricercatrice universitaria che mi accompagna siamo entrati perché abbiamo incontrato il signor Avanti!, che con la sua auto dai vetri oscurati si è offerto di farci fare un giro tra i vicoli. Qianjin – “avanti” appunto – è lo pseudonimo che questo funzionario del governo locale si è scelto su WeChat. Avanti! come il socialismo secondo caratteristiche cinesi che entra in una nuova era .

Xinjiancun è un villaggio urbano. Si tratta di ex comunità rurali che sono state inglobate dalla metropoli in espansione ma mantengono una amministrazione diversa da quella cittadina, perché in Cina vige un doppio statuto dei terreni – urbani e rurali, appunto – e poi perché costerebbe troppo pagare le indennità ai contadini e trasferirli in città. Quindi, nell’urbanizzazione galoppante degli ultimi trent’anni, i villaggi formalmente rurali ma diventati urbani si sono trasformati in terre di nessuno circondate da grattacieli – come a Guangzhou – oppure da aree industriali. Questo è il caso di Xinjiancun, che sorge – anzi sorgeva – di fronte a un moderno polo che produce soprattutto abbigliamento.

Qui la vita è un universo parallelo: mentre i terreni agricoli scompaiono, i vecchi residenti si riciclano in affittacamere per i migranti che vengono in città a lavorare. All’originaria casa contadina di un piano si aggiungono così altri piani costruiti alla bell’e meglio, come succede anche in Italia nelle aree ad alto tasso di speculazione edilizia. Se affitto a cinque persone, perché non a venticinque mettendole una sopra l’altra? Nel villaggio che si riempie di umanità, nascono nuove attività commerciali e industriali. Si crea una nuova comunità.

Quello andato a fuoco era un tipico edificio san he yi, duo he yi, “tre in uno, tutto in uno”, che integrava cioè produzione-magazzino-abitazione. Al piano terra c’erano diverse attività, tra cui un ristorante e una manifattura di vestiti; al piano superiore, avevano costruito 350 stanze in cui vivevano 400 persone. Sotto terra, c’era un laboratorio di trattamento del pollame, con le celle frigorifere. Per isolare l’ambiente refrigerante, avevano usato la schiuma di poliuretano, ma l’impianto elettrico non era a norma, una scintilla ha provocato l’incendio che ha fuso la schiuma, sprigionando una sostanza tossica. E ha ucciso diciannove persone, tra cui otto bambini.

Vedo la palazzina annerita di fronte a me. I poliziotti impediscono di scattare foto.

Scorrendo la lista dei diciotto arrestati subito dopo l’incidente, salta all’occhio che sono tutti migranti pure loro. Gli elettricisti, i gestori dello stabile, i manutentori; hanno sulla coscienza operai tessili, corrieri espressi, camerieri, in un sovrapporsi di lavori e province: Shandong, Hebei, Henan, Shaanxi, più uno dello Xinjiang e uno dell’Heilongjiang.