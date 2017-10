Il nuovo potere centralizzato di Xi Jinping

Mentre nella grande sala del popolo di piazza Tiananmen il Partito comunista cinese rivelava al mondo una leadership in cui Xi Jinping appare sempre più eletto tra gli eletti, nel sobborgo meridionale di Dayangfang, a quindici chilometri di distanza, la municipalità di Pechino stava sostituendo tutti gli impianti di riscaldamento, per renderli più efficienti e puliti: basta carbone, nel futuro prossimo ci si riscalderà a metano.

Prima delle Olimpiadi del 2008, nella capitale erano state chiuse tutte le centrali a carbone di quartiere. Ai tempi, si voleva contenere lo smog durante il grande evento, ma dopo la drastica chiusura non si offrì un’alternativa valida alla cittadinanza. Così, ogni circondario, isolato e condominio finì per allestirsi caldaie in proprio, naturalmente a carbone. E lo smog aumentò. Ora si compie la transizione e non solo a Dayangfang, bensì nell’intera Pechino: nuove caldaie, tubi, termosifoni per tutti. Paga lo stato. Alle famiglie tocca l’irrisorio contributo del 5 per cento.

Apparentemente non c’è nessun nesso tra l’incoronazione di Xi Jinping come “presidente di tutto” – secondo la fortunata definizione del sinologo Geremie Barmé – e le caldaie di Pechino, ma saltando dal micro al macro lo si trova: la Cina si sta modernizzando e cerca di mettersi in regola con norme da paese evoluto – per esempio perseguendo la sostenibilità ambientale – ma lo fa a modo suo: con una ferma direzione centralizzata.

Fare sul serio

Entra in una nuova era dove l’azione dall’alto si irradia in ogni angolo del paese. Xi Jinping è stato ufficialmente definito hexin, “nucleo” del partito e del potere. Il congresso del partito non ha fatto che ratificare questa tendenza. Strumento principale di questo concentrazione di potere politico-amministrativo è la creazione di “gruppi centralizzati” su materie specifiche, presieduti dallo stesso Xi, che sono posti al di sopra delle normali agenzie e ministeri. Per esempio, restando al tema ambientale, proprio durante il congresso il presidente ha annunciato la creazione di un nuovo gruppo che prenderà in gestione tutto il “capitale di risorse naturali” (notare il linguaggio) della nazione. Di solito questa è percepita come notizia positiva, perché vuol dire che la leadership intende fare sul serio.

Da sempre la storia cinese alterna fasi di accentramento e decentramento. Se questo movimento continuo non è armonico, il paese finisce come un motore che va fuori giri, grippa, arriva la sciagura – alluvioni, terremoti, carestie sono il naturale corollario della frattura nel ciclo delle cose – e la dinastia crolla fragorosamente. È un gioco d’equilibri, dunque: se c’è troppa centralizzazione, ecco il tiranno; se c’è troppa decentralizzazione, arriva l’anarchia.

Oggi, assistiamo a una fase di accentramento nella persona di Xi. È lui il traghettatore verso una “nuova era”.

La composizione del comitato permanente del politburo, i cinque che oltre a Xi e al premier Li Keqiang governeranno la Cina per i prossimi cinque anni, è una conferma. Il fatto che nella stanza dei bottoni non entri nessun rappresentante della sesta generazione, cioè quella che dovrebbe subentrare nel 2022, lascia intendere che il leader non abbia per ora nessuna intenzione di scegliersi un successore e la possibilità che resti anche allo scadere dei canonici dieci anni di mandato non è a questo punto da escludere.