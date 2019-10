L’operazione turca in Siria dimostra che Trump ha abbandonato i curdi

Nonostante la condanna unanime dell’operazione contro i curdi, ormai è evidente che Donald Trump abbia dato il suo via libera durante la conversazione telefonica avuta con il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. Siamo davanti all’ennesima incarnazione della disfunzionalità del mondo, con il disimpegno statunitense che lascia campo libero a una potenza regionale predatrice che agisce difendendo i propri interessi.

Anche se l’amministrazione Trump ha dichiarato di non sostenere l’azione di Ankara, resta il fatto che all’inizio della settimana i soldati statunitensi si sono ritirati delle stesse zone che ora vengono invase dall’esercito turco. L’agitazione politica a Washington non ha dissuaso la Turchia dall’entrare in azione. Soltanto il congresso (su iniziativa dei parlamentari repubblicani che hanno preso le distanze dal loro presidente) sta cercando di fare pressione sul governo turco.

In sostanza questa guerra oppone due alleati degli Stati Uniti: la Turchia, membro di rilievo delle Nazioni Unite, e i combattenti curdi che hanno ricoperto un ruolo cruciale nella riconquista dei territori controllati dai jihadisti del gruppo Stato islamico (Is), con l’aiuto dell’occidente. È chiaro che a Trump sia servita una buona dose di cinismo per consentire che l’esercito turco prendesse di mira i liberatori di Raqqa.