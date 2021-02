Eppure è in nome di questa figura mitologica che Aung San Suu Kyi ha affrontato la dittatura militare, pagando con anni di prigione o arresti domiciliari. Questa lotta è valsa ad Aung San Suu Kyi il riconoscimento internazionale, con il premio Nobel per la pace assegnatole nel 1991 e l’appellativo di signora di Rangoon, The lady come la indica nel titolo il film del 2011 di Luc Besson dedicato a quella che era considerata come un’icona della libertà.

All’estero l’icona è caduta, ma non in patria

Aung San Suu Kyi era ben consapevole dei limiti di una costituzione che riservava un quarto del parlamento ai militari, così come i ministeri legati alla sicurezza. Qualsiasi passo falso poteva risultarle fatale.

Per non rischiare di opporsi all’esercito o magari per non combattere uno sciovinismo buddista molto diffuso, Aung San Suu Kyi non solo ha chiuso gli occhi, ma ha addirittura sostenuto davanti al tribunale dell’Aja l’azione delle forze armate contro la minoranza musulmana dei rohingya, perseguitati e deportati in Bangladesh.

All’estero l’icona è caduta, ma non in patria. A novembre la Lega nazionale per la democrazia, il partito di Aung San Suu Kyi, ha ottenuto l’80 per cento dei voti alle elezioni legislative, stracciando il partito creato dall’esercito. La nuova assemblea avrebbe dovuto riunirsi per la prima volta l’1 febbraio, ma i militari sono intervenuti denunciando brogli, esattamente come fatto da Trump alle elezioni americane.

Il mondo è cambiato

E ora? Aung San Suu Kyi e i i suoi collaboratori sono stati arrestati e l’esercito ha decretato la legge marziale. Ma non è detto che i birmani permettano ai militari di imporre un simile ritorno al passato.

Poi ci sono le reazioni internazionali. Joe Biden, che aveva incontrato Aung San Suu Kyi quando era vicepresidente sotto Barack Obama, è intervenuto energicamente. Come molti altri, anche Biden era rimasto deluso dal comportamento di Aung San Suu Kyi, ma oggi sono in causa i princìpi, non una persona. Washington ha minacciato di imporre nuovamente sanzioni economiche. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu si riunirà d’urgenza il 2 febbraio.