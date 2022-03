Nella frustrazione che ha segnato i quasi cinque anni di politica estera del presidente francese Emmanuel Macron esistono due aspetti essenziali riportati in primo piano dalla guerra in Ucraina e sui quali Macron si è soffermato a lungo in un discorso televisivo trasmesso la sera del 2 marzo.

Il primo aspetto riguarda i rapporti con Vladimir Putin, con cui Macron ha dialogato per cinque anni senza però ottenere risultati di rilievo. L’avvicinamento è cominciato nel giugno del 2017 nel castello di Versailles, dove Macron ha portato avanti un vano tentativo di dialogo nonostante le critiche.

Il secondo aspetto riguarda l’ambizione europea del presidente francese, espressa anch’essa nel 2017 nel suo celebre discorso programmatico tenuto alla Sorbona e andata a sbattere contro la rigidità di un continente terrorizzato dal concetto di “potenza”. Dal 2017 a oggi le cose sono cambiate, ma non rapidamente e profondamente come sperava Macron.

Dialogo e posizioni chiare

L’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo ha alterato il contesto in cui proseguono questi dibattiti e Macron ha potuto trasformare i suoi insuccessi in punti di forza in questo nuovo mondo.

Davanti a Putin, Macron ha potuto usare i suoi trascorsi frustranti come prova della sua non ostilità nei confronti della Russia e del fatto che la Francia (come l’Europa e perfino la Nato) non è in guerra con la Russia. Oggi Macron può rivendicare la prosecuzione del dialogo anche durante la guerra, perché dall’inizio dell’invasione ha già parlato due volte al telefono con il presidente russo.