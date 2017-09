Le sei ragioni per cui siete confusi sulla Siria

La complessa battaglia per il futuro della Siria è qualcosa di mai visto prima in questa regione, o forse nel mondo intero. Un mosaico senza precedenti di attori politici locali, regionali e globali è impegnato nell’uso di strumenti di potere e di influenza e nel confronto militare per raggiungere obiettivi diversi e quasi sempre in contraddizione tra loro.

Per questo, buona parte delle analisi che compaiono nelle sedi di dibattito di tutto il mondo – sia quelle credibili sia quelle dove si leggono sciocchezze – è fatta di congetture scontate e ragionevoli, ipotesi spericolate oppure propaganda interessata. La novità strabiliante degli avvenimenti siriani preclude ogni altra possibilità e le incertezze su quanto potrà succedere in quel paese – ma anche, come indica la storia, nel resto della regione araba – vanno al di là della nostra comprensione.

Tuttavia per una volta la storia non è una buona guida, anche se la Siria ha la storia umana e politica più documentata e accertata di qualsiasi altro luogo della terra, o quasi. Nell’antichità è stata più volte decisiva, come preda o come centro di potere. Ha svolto un ruolo centrale nella nascita (o nella fabbricazione) del moderno sistema statuale arabo post ottomano in cui, allora come oggi, sono intervenute molte potenze straniere.

Sei avvenimenti storici

Eppure tutta questa storia non aiuta affatto a capire dove stia andando la Siria, perché in questi ultimi dieci anni abbiamo assistito alle conseguenze di sei grandi avvenimenti storici che stanno riscrivendo la nozione di stato, di identità, di comunità, di nazionalità, di sovranità e di legittimità in gran parte della regione araba. Vediamo i sei avvenimenti.