Cos’è il salario minimo e quali effetti potrebbe avere in Italia

Le paghe dei lavoratori italiani sono sotto la media europea, e l’Italia è al quinto posto nell’Unione per quota di working poors, e cioè di persone che hanno un lavoro ma ciononostante vivono sotto la soglia della povertà. I dati Eurostat mostrano che in Italia un lavoratore guadagna in media 12,49 euro all’ora, mentre nell’Ue la media è di 13,14 euro, in Germania è di 15,6 e in Francia di 14,9. Le cifre peraltro sono sovrastimate, perché sono calcolate tenendo conto solo delle aziende con più di dieci dipendenti, ed escludendo dunque quelle dove i lavoratori sono di meno e guadagnano di meno.

Inoltre, mentre in Europa 9,4 occupati su cento sono a rischio povertà, da noi la quota sale al 12,2 per cento, come ha sottolineato l’Istat nell’audizione al senato durante la discussione sull’istituzione del salario minimo in Italia. Una discussione urgente, visti i dati appena citati, e un’occasione per trattare nei palazzi della politica una questione rilevante per l’economia. Non è un caso che il salario minimo sia diventato un altro cavallo di battaglia del Movimento 5 stelle, secondo solo al reddito garantito per i poveri, partito tra molte difficoltà e ritardi.

Intestandosi questa battaglia, l’M5s cerca di risalire la china dei recenti risultati elettorali negativi al livello locale e dei sondaggi che lo danno in calo, e di rispondere all’iperprotagonismo di Matteo Salvini, leader della Lega e alleato di governo, rispondendo con una questione sociale a quelle securitarie e identitarie del ministro dell’interno. Ma i cinquestelle non hanno la primogenitura della proposta, né il dibattito sul salario minimo – entrato nel vivo della discussione al senato agli inizi di marzo – è nato ieri. Adesso però arriva al dunque, e bisogna rispondere a due domande: il provvedimento può far alzare i salari in Italia? Può rafforzare i lavoratori e le loro organizzazioni, oppure – come dicono i sindacati – rischia di indebolirle?

Che cos’è

Quella di cui si sta discutendo adesso è l’istituzione di un salario minimo legale, ossia di un limite sotto al quale non si può scendere nella retribuzione dei lavoratori. Esiste in 22 paesi europei su 28 (qui una tabella con i loro livelli). Quelli che non ce l’hanno – Italia, Svezia, Austria, Danimarca, Finlandia e Cipro – demandano la fissazione della paga minima ai contratti di lavoro collettivi. Proprio la storica forza della contrattazione collettiva in Italia spiega il ritardo con cui si arriva a questa discussione, e anche le perplessità dei sindacati e della Confindustria.

In teoria, la contrattazione collettiva in Italia copre quasi tutto il mondo del lavoro dipendente. Ma negli ultimi tempi si è assistito a una proliferazione di contratti collettivi – che erano circa 500 nel 2010 e che oggi sono 868 – e a una grande variazione al loro interno. Come ha detto il rappresentante della Confindustria nella sua audizione al senato, per lo stesso lavoro può esserci una differenza di retribuzioni che va dal 9 al 21 per cento.