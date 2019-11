I partiti italiani nello specchio delle tasse

All’inizio sembrava una manovra senza nome. Nessun provvedimento di bandiera, salvo l’abolizione dello scatto delle aliquote iva previsto per il 2020 e che assorbe la maggioranza delle risorse. Importante certo, ma più per aver evitato un pericolo e non perché sia una proposta per il futuro.

Alla fine, però, partorito un po’ di nascosto in uno di quei vertici dove tutti sono d’accordo per poi dissociarsi il giorno dopo, un provvedimento è emerso su tutti: la tassa sulla plastica monouso, contro la quale si è scatenato l’inferno. I produttori hanno protestato, a voce e comprando pubblicità sui giornali; le opposizioni hanno giurato battaglia in parlamento, naturalmente a partire dalla Lega; Italia viva si è detta contraria, coniando un nuovo slogan, “C’è chi è No tav o No tap, noi siamo No tax”; e si è fatto sentire anche lo stato maggiore del Partito democratico in Emilia-Romagna, dove si concentra la produzione degli imballaggi e dove si voterà il 26 gennaio 2020.

La levata di scudi ha portato il governo a promettere una riformulazione della proposta per ammorbidirla, compensarla con aiuti alla riconversione, rimandarla un po’ in avanti, a debita distanza dal voto regionale.

La marcia indietro è stata anche più rapida per la proposta sulla riduzione dei benefici fiscali per le auto aziendali (articolo 78 della legge di bilancio, il più ballerino). Mentre l’altro grande tema del capitolo fiscale della manovra, quello della lotta all’uso del contante per aiutare la lotta all’evasione fiscale, è stato già in partenza edulcorato per arrivare nel decreto fiscale con una mediazione: il tetto al contante scende da tremila a duemila euro dal luglio 2020, e a mille euro da gennaio 2022. Se poi aggiungiamo anche la questione delle partite iva e dei paletti introdotti alla flat tax voluta l’anno scorso da Salvini, il catalogo delle polemiche fiscali d’autunno è al completo.

Forse più di altre volte è nello specchio delle tasse che i partiti, dal più vecchio – la Lega – al più giovane – Italia viva – mostrano o cercano la loro identità, la propria base sociale, il proprio elettorato di riferimento. Con alcune conferme, qualche incertezza e molte contraddizioni. Vediamone due, associandovi delle parole chiave.

Plastica e ambiente

Tecnicamente, è un’imposta sul consumo. E viene introdotta per i Manufatti con singolo impiego (Macsi: i dettagli sono contenuti nell’articolo 79 della legge di bilancio, com’è entrata al senato e come non ne uscirà, per esplicita intenzione dello stesso governo che lavorerà a rifare la sua stessa legge). La tassa sui Macsi, inizialmente fissata a un euro per chilogrammo, è accompagnata da alcune agevolazioni date in forma di credito di imposta alle aziende per aiutarle a riconvertirsi alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili. Nelle intenzioni iniziali prevedeva un gettito di 1,1 miliardi nel 2020, 1,8 nel 2021 e 1,5 nel 2022. E doveva applicarsi a tutta la plastica monouso venduta in Italia, dunque anche a quella importata; ma non a quella esportata.

Come quella sulle merendine di cui si è tanto parlato – salvo poi rinviarla, prevedendo solo un’imposta sulle bevande zuccherate, nell’ordine di dieci euro per ettolitro –, si tratta di un’imposta con uno scopo doppio. Quello di fare gettito, com’è ovvio; e quello di disincentivare usi e consumi nocivi per l’ambiente o per la salute. Prima contraddizione, tecnica e in qualche modo inevitabile: se il disincentivo funzionasse istantaneamente e totalmente, la tassa non darebbe alcun gettito. Meno funziona, e più gettito dà, poiché se continuiamo a comprare i prodotti tassati come prima le casse dello stato ne godono ma l’ambiente e la salute no. Una conferma della vecchia legge che insegnano ai corsi di finanza pubblica: ogni strumento deve avere un obiettivo, se sono due le cose si complicano.

Quando le imprese che protestano dicono che la tassa la pagheranno loro e i loro lavoratori, perché il loro business è a rischio, implicitamente stanno dicendo che 1) o non aumenteranno i prezzi e dunque soffriranno i bilanci; 2) o i prezzi saliranno e i consumatori preferiranno meno prodotti imballati e più merce sfusa o impacchettata con materiali ecocompatibili. Quella che è una contraddizione tecnica può diventare un processo a due tappe, con un iniziale introito per lo stato e una transizione, del consumo e della produzione, verso un sistema che produce meno inquinamento, come chiede del resto la direttiva europea del giugno 2019.

A guardare la mappa delle aziende della plastica in Italia, ci si accorge che la maggior parte di imprese e occupati sono in Lombardia e in Veneto. L’Emilia-Romagna, epicentro della protesta e spina nel fianco del Pd, è in terza posizione. Ma in questa regione il tema è più scottante anche perché si riflette sull’intera filiera, con il distretto che produce anche le macchine per l’impacchettamento. La critica più ricorrente è che le voci delle categorie non sono state sentite.