A chi serve il narcotraffico in Iraq

Nel 2018 in Iraq sono stati arrestati 525 spacciatori e le autorità hanno annunciato altri 120 arresti. Il traffico di droga è diventato un’occupazione redditizia per i giovani disoccupati.

Nel 2018 spacciatori e trafficanti si sono fatti più attenti e organizzati rispetto al passato. “Se ne arresti uno, non riesci a stroncare tutta la rete, ma solo un paio di loro. Gli altri, soprattutto i pesci grossi, sanno bene come nascondersi dietro normali commerci legali”, ha dichiarato il giudice Aqeel Nadhum.

Nei sacchi di riso e farina

In buona parte la droga arriva dall’Iran, con i suoi 1.400 km di confine in comune. Ma anche il Libano e i paesi del Golfo sono all’origine del traffico verso l’Iraq. I trafficanti nascondono le sostanze illegali nei sacchi di riso e farina che attraversano la frontiera. Non è facile fermare il narcotraffico, perché il mercato è gestito e protetto dalle milizie filoiraniane, che lo usano come fonte di finanziamento.