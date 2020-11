Non è chiaro se Joe Biden, il presidente eletto degli Stati Uniti, cambierà la politica del suo paese in Medio Oriente, e in particolare sull’Iraq. Tra gli iracheni, i dibattiti a questo proposito erano già cominciati molto prima delle elezioni del 3 novembre.

Nonostante i loro tanti problemi, compresi il mezzo milione di contagi di covid-19 da marzo e la grave crisi finanziaria, gli iracheni hanno seguito con attenzione il voto statunitense. Su un centinaio di messaggi su Facebook, almeno 16 riguardavano le elezioni americane. Alcuni utenti non sembravano interessati a chi avrebbe vinto e sui social network circolava una vignetta in cui i due candidati erano ritratti come gemelli siamesi. L’idea più diffusa tra gli iracheni è che la politica statunitense si basi su due caposaldi – la difesa di Israele e il controllo del petrolio – e che in questo democratici e repubblicani siano allo stesso modo responsabili dei disastri che hanno colpito l’Iraq, compresa l’infiltrazione iraniana.

Lasciati al nemico

Tuttavia ci sono delle nette differenze di vedute. I curdi, che sono almeno 12 per cento della popolazione totale, sono indignati con Donald Trump perché, come osserva Saru Qadir, il direttore di un centro studi governativo, il presidente uscente degli Stati Uniti ha consegnato gran parte del Kurdistan alla Turchia di Recep Tayyip Erdoğan, un acerrimo nemico. Per questo sono contenti che abbia vinto Biden.

Anche i sunniti che vivono a nord e a ovest di Baghdad preferiscono Biden, perché il neoeletto presidente nel 2006 fu uno degli ispiratori di un piano per dividere l’Iraq in tre regioni, una sciita, una sunnita e una curda. Se questa divisione fosse mai messa in atto, i sunniti, che sono la minoranza (35 per cento) dei musulmani iracheni, avrebbero diritto a una loro quota delle ricchezze petrolifere e si sottrarrebbero al controllo delle milizie sciite.