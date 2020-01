La moda accende il sogno dell’Africa di domani

Dalle passerelle di Parigi a quelle di New York, Londra e Milano, non c’è settimana della moda o evento mondano in cui, negli ultimi anni, non sia sfilato almeno un capo “africano”. La febbre del made in Africa ha contagiato l’occidente soprattutto grazie all’uscita dai confini continentali del wax, il cotone “cerato” (da cui il nome, di derivazione inglese) stampato in migliaia di fantasie e colori sgargianti. Su impulso di creatori e commercianti della diaspora negli Stati Uniti e in Europa, infatti, la recente diffusione di questo tessuto sta registrando picchi considerevoli.

Il wax, ampiamente usato in Africa occidentale e centrale ma prodotto nei Paesi Bassi, è il trampolino di una nuova generazione di stilisti che cerca, a fatica, di valorizzare anche materiali più naturali, autoctoni e pregiati della tradizione tessile dei propri paesi, come il faso dan fani, il bazin, il batik, il bogolan, l’indigo, il kita, il kente o il kôkô donda.

Una neonata corrente artistica che, confrontandosi coi fardelli (neo)coloniali, s’ispira al futurismo panafricano, motore contemporaneo della creatività di un continente alla ricerca della propria originale identità.

“La nostra visione del domani”

Su avenue du Général Lamizana, in pieno centro della capitale Ouagadougou, incastrato tra un chiosco di panini e una boutique di alimentari, sorge lo showroom di T Bonty, una delle firme di maggior tendenza del Burkina Faso. Fatou Traoré, 28 anni, creatrice del marchio, è sola in negozio, indaffarata a sistemare i vestiti dopo la sfilata della sera precedente. “Niente di speciale: un piccolo evento improvvisato, a casa di un’amica”, minimizza la stilista, mentre con gesti eleganti ripone gli abiti sui manichini in vetrina.

In Africa occidentale, su spinta del mercato regionale, in forte crescita, le boutique di moda si stanno moltiplicando, così come le scuole di formazione, gli eventi dedicati e i giovani stilisti di talento, come lei. “A differenza della generazione precedente, formata e affermata in occidente, noi stiamo recuperando materiali, stili e tecniche di fabbricazione locali che provengono da diverse tradizioni africane: torniamo alle radici per esprimere la nostra personale visione della moda e della società di domani”.