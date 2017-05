L’Onu fatica a punire i suoi dipendenti colpevoli di abusi sessuali

E, con ogni nuovo scandalo, fioccano le promesse. Nel 2005, la relazione del principe Zeid, consigliere del segretario generale dell’Onu, che denunciava lo sfruttamento e gli abusi sessuali, ha l’effetto di una bomba in tutta l’organizzazione. Undici anni dopo, non è stata applicata quasi nessuna delle misure che aveva proposto.

Eppure, le regole di buona condotta per le sedici missioni, che coinvolgono 120mila addetti (di cui centomila tra caschi blu e militari, il resto civili) sono chiare: tolleranza zero nei confronti dello sfruttamento e degli abusi sessuali; divieto di rapporti sessuali con prostitute e con i minori di diciotto anni; rapporti con i beneficiari dell’assistenza Onu vivamente scoraggiati. Ma sul campo, secondo Vanessa Fargnoli, ipervirilità, machismo, misoginia, debolezza degli stati, senso di onnipotenza e razzismo hanno la meglio sulle regole e favoriscono gli “abusi di potere che assumono una forma sessuale”. Quanto agli operatori umanitari e ai funzionari Onu incontrati nel corso della nostra inchiesta, concordano nel parlare in via confidenziale di “sessualità sfrenata” durante le missioni di pace e di “paletti morali che saltano”.

Nel 2010, Margot Wallström, rappresentante speciale dell’Onu per la violenza sessuale nei conflitti, dopo la sua visita nella Rdc definisce il paese “capitale mondiale dello stupro” davanti ai quindici membri del Consiglio di sicurezza. L’alta funzionaria vuole attirare l’attenzione dei diplomatici. Ma questi ignorano che è proprio nella Rdc che le denunce contro il personale Onu sono le più numerose: il 45 per cento dei casi di violenza registrati tra il 2008 e il 2013, di cui un terzo riguardano minorenni.

Nel 2012, Victoria Fontan, all’epoca docente presso l’Università per la pace del Costa Rica, è a capo di una ricerca sulla Rdc. Sente parlare di storie di stupri commessi da membri della Monusco (la missione Onu nella Rdc) e decide di indagare. La ritroviamo quattro anni dopo. La ricercatrice ha cambiato vita da tempo, ma ricorda perfettamente questo episodio.

Movimenti sospetti

Durante i tre mesi che ha passato nell’est del paese per interrogare delle vittime, scopre due casi che all’epoca non erano mai stati oggetto di un’indagine delle Nazioni Unite. Il primo riguarda una minorenne violentata a più riprese e picchiata da cinque soldati, di cui tre della Monusco. Incinta, la ragazza partorisce e perde il suo bambino due giorni dopo. Per il secondo caso, Victoria Fontan passa tre giorni a Uvira, in un albergo che sarebbe diventato un hot spot della prostituzione per il personale della Monusco. Come ci racconta telefonicamente nel settembre del 2016 il suo fixer, l’accompagnatore locale che le ha fatto da guida e da interprete, lei si fa passare per una parrucchiera, lui per un investitore.

Si ricorda dei clienti, “militari di un certo rango che potevano permettersi una stanza a pochi metri dal campo per qualche ora o per tutta la notte”. Parla anche di “movimenti sospetti nell’albergo” ma, dice, “non siamo riusciti a vedere ciò che accadeva nelle stanze, non c’erano telecamere”. Dopo aver interrogato il padrone dello stabile, che conferma le testimonianze da loro raccolte e le loro personali osservazioni, Victoria Fontan stila un rapporto in cui afferma che alcuni caschi blu e altri membri del personale Onu, tra cui dei piloti russi, si concedono il “servizio” di prostitute, anche minorenni. Scrive un articolo sulla stampa colombiana, ma non riesce ad attirare l’attenzione sulle sue scoperte.

Victoria decide di mandare le sue ricerche a un giornalista canadese che conosce. Lui pubblica sul sito del Globe and mail, il 3 agosto 2012, un articolo intitolato Peacekeepers gone wild: how much more abuse will the Un ignore in Congo? (Forze di pace a briglia sciolta: per quanto tempo ancora l’Onu ignorerà gli abusi?). E l’Onu, stavolta, reagisce. Victoria viene contattata personalmente da Carman Lapointe, all’epoca sottosegretaria generale dell’Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi interni (Oios), un organo creato nel 1994 per svolgere indagini interne all’Onu in caso di sospetta frode, corruzione o abusi sessuali. I ricordi che Lapointe, oggi in pensione, condivide nell’ottobre 2016 via skype sono confusi. Ritiene che certamente c’è stata un’inchiesta sui casi della Rdc “tramite l’ufficio di Nairobi”, ma non c’erano abbastanza elementi per suffragarla.

La risposta scritta dell’ufficio stampa del dipartimento per le operazioni di mantenimento della pace è ancora più interessante: “Quando l’articolo è stato pubblicato, siamo stati informati che l’albergo identificato nella sua relazione aveva chiuso. Le informazioni disponibili nel suo articolo erano insufficienti per permettere un’inchiesta complementare”. A New York, il direttore della divisione d’inchiesta dell’Onu fornisce una terza versione: “Controllando i nostri file, abbiamo identificato cinque casi che presentano somiglianze con quelli citati, ma nessuna corrispondenza esatta. Perciò non posso affermare in modo categorico né che abbiamo indagato su questi casi, né che li abbiamo scartati”. In sintesi, a cinque anni dai fatti, non c’è nessuna traccia tangibile dell’avvio di un’inchiesta negli archivi dell’Onu, che sprofonda nella confusione.

Quanto a Victoria, ritiene che la vicenda sia stata messa a tacere. “La loro prima reazione è stata di dire che non ero mai stata nella Rdc. In seguito mi hanno tenuta appesa per settimane, facendomi credere che avrei partecipato all’inchiesta. Dopo qualche tempo, le notizie si sono interrotte, a parte la proposta di una missione di consulenza”. Nessuno ha raccolto la sua testimonianza, né ha chiesto i suoi appunti. Le potenziali vittime, a quanto sappiamo, non sono mai state contattate dagli inquirenti dell’Onu. Quanto all’albergo, esiste tuttora. D’altronde, i commenti sul sito di viaggi Trip Advisor sono eccellenti. Ma è difficile sapere se il personale dell’Onu coltivi ancora le vecchie abitudini.

Il “caso Victoria” non è stato l’unico a sparire nel limbo amministrativo dell’Onu. A New York, in fondo a un labirinto di uffici, ci riceve Sylvain Roy, dirigente dell’Unità di condotta e disciplina, l’ufficio incaricato di raccogliere e valutare tutti i reclami per “cattiva condotta” da parte del personale delle Nazioni Unite. “Decidiamo se abbiamo abbastanza informazioni per avviare un’inchiesta o no. Se non ne abbiamo abbastanza, chiediamo al nostro personale sul campo di cercare di ottenere qualche dettaglio supplementare”. La sua unità dispone di circa 70 persone (a New York e sul campo), per più di 120mila individui da controllare. Secondo le sue stime, ogni anno vengono ricevute tra le 400 e le 500 denunce di “cattiva condotta”, di cui il 15 per cento (ovvero 75) per violenze sessuali. Garantisce che “la stragrande maggioranza dei casi diventa oggetto di indagine”. Ma quante denunce vengono scartate prima ancora di arrivare alla valutazione da parte della sua équipe? E quante vengono messe da parte per “mancanza di prove” dall’Unità di condotta e disciplina? Nessuno ha saputo fornirci cifre precise, che non risultano nemmeno dai rapporti.