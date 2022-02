“Visita”: è questo il termine con il quale la guardia di frontiera definisce l’accesso legale nella zona. Ma molti giornalisti preferiscono il gergo professionale e parlano di “safari”, tranne quelli delle redazioni legate al partito di governo. Sul confine orientale un muro freddo e invisibile separa i mezzi d’informazione indipendenti da quelli governativi.

Lo stato di emergenza che ha vietato il libero accesso alla zona di confine con la Bielorussia è stato introdotto con un decreto governativo il 3 settembre 2021. Con la minaccia di una multa, il provvedimento impedisce ai giornalisti di operare liberamente in quell’area privando così l’opinione pubblica del suo diritto a un’informazione indipendente. Dal 3 dicembre 2021 la guardia di frontiera ha cominciato a organizzare “visite” giornalistiche nella zona e alcune redazioni, non per forza governative, hanno cominciato a strombazzare la fine dell’embargo informativo e il ritorno alla libertà di parola sul confine orientale.

Ma la caratteristica del “safari” è che il giornalista vede solo quello che gli permette di vedere chi lo accompagna.

Appuntamento con i militari

Per prima cosa è necessario richiedere via email l’accredito per la visita. Si forniscono i dati personali e si viene autenticati come giornalisti. Occorre dare il consenso alla verifica dei dati personali durante la visita da parte della guardia di frontiera. Bisogna inoltre “dichiarare di essere consapevoli dei pericoli legati alla partecipazione alla visita”, seguire un “breve addestramento organizzato immediatamente prima dell’inizio della visita” nonché “essere in possesso e indossare il giubbotto con la scritta Press”. La guardia di frontiera determina la data e il percorso che sarà seguito nella zona di confine. Il trasporto dei giornalisti è assicurato dall’esercito polacco e da altri organi pubblici. La visita può essere abbreviata o interrotta in qualsiasi momento. È necessario attenersi scrupolosamente alle istruzioni date dalla guardia di frontiera riguardo al “divieto di filmare oggetti e persone”.

Tutti i giornalisti a cui è stato concesso l’ingresso nella zona di confine il 12 gennaio 2022 (Polsat News, TVN24, Polityka) hanno saputo della partenza solo il pomeriggio del giorno prima con una telefonata della maggiore Katarzyna Zdanowicz, portavoce della guardia di frontiera della Podlachia. L’appuntamento era in mattinata, a un’ora prestabilita, sulla strada verso il valico di frontiera di Bobrowniki, presso il distributore di benzina di Waliły, dove i giornalisti sono stati prelevati dagli agenti in divisa. La portavoce è stata molto gentile, ha consigliato di indossare abiti pesanti per il freddo pungente.

Poco prima delle dieci, nella sonnolenta stazione di servizio sono arrivati a gran velocità due humvee e un fuoristrada Tarpan Honker che, coperto di fango, giungeva direttamente dalla zona di confine. Sono scesi soldati in tenuta mimetica, giubbotti antiproiettile e armi a tracolla. Pochi minuti dopo è arrivato un suv della guardia di frontiera, con Zdanowicz e la capitana Murawska, vicecomandante del punto di frontiera di Bobrowniki. Le donne sono incaricate di accompagnare i giornalisti nella zona. È a loro, e in particolare a Katarzyna Zdanowicz, che vanno indirizzate eventuali domande durante la visita.

L’atmosfera nel parcheggio del distributore era distesa, Zdanowicz ha raccontato i fatti recenti al confine con la Bielorussia: la notte prima c’erano stati tentativi di attraversamenti illegali, alcuni nelle vicinanze del villaggio di Mielnik, mentre le notti precedenti nelle località di Czeremcha e Lipsk. Le condizioni meteorologiche (di notte la temperatura scende anche a 20 gradi sotto zero) non sembrano spaventare gli immigrati. In un certo senso, per loro è più facile passare adesso che non in autunno, perché i fiumi e le paludi vicino ai confini gelano. Anche l’origine degli immigrati è cambiata, sono diminuiti i siriani, gli afgani e gli iracheni, mentre sono aumentati i profughi proveniente da India, Egitto, Yemen e Ghana.

Gli agenti in divisa hanno controllato le carte d’identità dei giornalisti e rilasciato un “permesso d’ingresso nell’area temporaneamente vietata”. L’autorizzazione dura solo tre ore ed è firmata dal comandante della guardia di frontiera di Bobrowniki. Una troupe televisiva, avendo capito male le istruzioni, è arrivata con un’ora di ritardo. Nel frattempo la portavoce ha proposto di raggiungere comunque il confine.

A grande velocità

I militari si spostavano a grande velocità, giustificata – almeno dalla prospettiva di un osservatore esterno – da ragioni operative. Uno dei due humvee apriva il convoglio e l’altro lo chiudeva, noi giornalisti abbiamo viaggiato sul fuoristrada Tarpan Honker. Oltre a noi c’era un movimento costante di camion militari, veicoli blindati e auto della polizia. Era tutto un lampeggiare di sirene e rombare di motori.

I tanti camionisti della chilometrica colonna di tir diretta al punto di confine a Bobrowniki ormai sono indifferenti a questo viavai. Il passaggio a Kuźnica è chiuso fino a nuovo ordine dopo gli attraversamenti illegali di novembre e così i tir rimangono bloccati qui. Come poi ci hanno raccontato i camionisti, gli agenti della guardia di frontiera e dell’esercito amano azionare le sirene nel cuore della notte disturbando il sonno di chi attende giorni e giorni di rimettersi per strada. Inoltre, il rapido e costante movimento dei mezzi durante il giorno complica la consegna dei pranzi agli autisti, importante fonte di guadagno per i residenti locali.