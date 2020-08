L’estate filtra nella foresta del Cansiglio dalle cime dei grandi faggi ombrosi. La terra è umida e l’aria è fresca, profuma d’autunno. Il bosco è ricoperto da un letto di foglie secche e costellato dal verde delle felci. È luglio, ma le stagioni sembrano fondersi l’una con l’altra. La foresta, composta anche dall’abete rosso, circonda l’omonimo altopiano nelle Prealpi bellunesi, a mille metri d’altitudine, tra le province di Belluno, Treviso e Pordenone. Qui arrivano i picchi a fare il nido, vivono i cervi, i daini, i caprioli e i ghiri. Da un anno sono tornati anche i lupi. Ma un’intera comunità sta scomparendo.

La prova più evidente è Vallorch, che significa la “valle profonda” ed il più antico villaggio dei cimbri del Cansiglio. Vi si arriva percorrendo una piccola stradina e lo spettacolo che ci si trova davanti è quello di un villaggio fantasma. La prima abitazione è incastonata proprio tra due faggi. L’architettura è quella che connota tutte le altre costruzioni: un piano; tetto spiovente e fatto di scandole; staccionate, finestre e balconi colorati. In tutto, nel cuore di Vallorch ci sono dieci case del genere. Su alcune ci sono delle insegne, altre hanno delle sculture in legno nel giardino, appese agli alberi, e poi gli scuri e dei gradini per salire fino alla porta d’ingresso.

Tutte sono disabitate. Anche l’ultimo residente ha dovuto lasciare la sua baita ai margini del bosco. Qui ha vissuto da solo per vent’anni, senza riscaldamento e acqua calda, negli inverni gelidi e nelle fresche estati. Lo chiamano “il poeta del bosco”. Un giorno ha deciso che era arrivato il momento di stabilirsi giù a valle e lasciare la casa di legno degli antenati. Aveva superato gli ottant’anni e si sentiva solo.

Il poeta

Lo incontro a inizio luglio. Si chiama Franco Azzalini, ha 84 anni e vive nella casa di riposo di Fregona, in provincia di Treviso, a mezz’ora di strada da Vallorch. Mi accoglie con un sorriso, indossa un cappellino con il frontino e un paio di occhiali con le lenti riflettenti blu. “Sono qui da due anni”, dice, quasi sussurrando.

Di solito, nei fine settimana, lo riaccompagnavano nella casa nella foresta ma a causa della pandemia di covid-19 non lo fanno andare per paura che si ammali. Parla sottovoce, come se fossimo nel bosco. Come mai a un certo punto della sua vita è andato a vivere nella foresta? “E dove andavo? Mi ero separato e sono andato a vivere nel casone della mia famiglia a Vallorch”. Era il 1994. “Sono stato lassù da solo per ventiquattro anni”, racconta. Franco Azzalini è nato e cresciuto a Vallorch, aveva fatto il boscaiolo con il padre e poi partì, a vent’anni, quando era entrato a fare parte della squadra di sci di fondo delle fiamme gialle. È ritornato a vivere a Vallorch quando aveva 58 anni ed era in pensione.