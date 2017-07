Gatti, materassi e scambi di coppia

Sono una donna etero di 29 anni alle prese con un dilemma. L’anno scorso ho avuto una storiella con uno che per molti aspetti era esattamente l’uomo che cercavo. Il problema era soprattutto sessuale. Tra di noi il sesso andava bene, ma lui aveva il feticismo per cui voleva che io andassi con altri. In pratica lo eccita l’idea che la sua ragazza faccia la “zoccola”. Gli piaceva anche fare cose a tre o scambi di coppia. Io per qualche mese ho provato un po’ tutte queste cose, e in un certo senso mi sono anche divertita, ma alla fine ho capito che come stile di vita non fa per me. Voglio una relazione più tradizionale e monogama. Per cui l’ho lasciato. Ultimamente ci siamo risentiti, e lui dice che vuole stare con me, anche se questo vuol dire avere una vita sessuale più classica. Io sono interessata ma sospettosa. Se lui decide di rinunciare al suo feticismo per stare con me, potrà mai essere davvero appagato dalla nostra vita sessuale? Non voglio stare con uno che non posso soddisfare completamente. Ho anche paura che più avanti lui possa cambiare idea e tentare di nuovo di convincermi a sperimentare la non monogamia, mettendomi sotto pressione. Sto cercando una persona con cui mettere su famiglia, e con lui ho paura di sprecare il mio tempo, anche se per tanti aspetti l’incastro è ottimo. Seconde te possiamo essere felici in un rapporto tradizionale, anche se sotto sotto lui vuole di più? –Interested Despite Kink

Chiunque su questo pianeta abbia un partner sta con qualcuno che non può “soddisfare completamente”. Nessuno può essere tutto per un’altra persona, né a letto né altrove. Quindi non stare troppo a stressarti per questa cosa. Ciò detto, IDK, lui si eccita quando le ragazze – e in particolare la sua – fanno le “zoccole”. Questo non significa che non possa/voglia/riesca a godere quando tu non fai la zoccola (in questo contesto, “fare la zoccola” significa andare a letto con altri, e che questo sia un comportamento da zoccola è soggettivo.) Gli piaci quando fai la zoccola, ma sono sicuro che gli piaci anche quando ----, ---- oppure ----- (non conosco la vostra vita sessuale. Riempi tu gli spazi vuoti). Non è che ti stai concentrando troppo su una delle cose che gli piacciono (tu che scopi con altri) e non abbastanza su tutte le altre (per esempio ----, ---- e ----)? Se queste altre cose gli bastano per avere un’ottima vita sessuale con te pur non dando sfogo a quel suo specifico gusto, allora potete farla funzionare.

Per dirla con altre parole, IDK: se rinunciare alle sue fantasie di tradimento o cornificazione è il prezzo che è disposto a pagare per stare con te, allora forse dovresti lasciarglielo pagare. Se stare con una persona che ha fantasie di situazioni sessuali a cui preferisci non partecipare (e che quelle fantasie potrebbe averle anche mentre fa sesso con te) è il prezzo che sei disposta a pagare per stare con lui, allora forse dovresti pagarlo. Ce n’è un altro forse: esistono soluzioni che permetterebbero a lui di avere le sue fantasie o i suoi feticismi senza doverli reprimere e a te di avere il rapporto monogamo che desideri? Non scoparsi altri uomini, ma per esempio raccontargli ogni tanto qualche tua esperienza passata? Oppure inventarti storie sexy da raccontargli mentre scopate?

Ci sono persone che mettono le loro fantasie nel ripostiglio per anni, decenni o anche tutta la vita perché amano il loro partner, ma il partner non ama la loro passione per le botte sulle palle, il pissing o che so io. Ed è vero che a volte c’è chi si dice disposto a rinunciare a una fantasia per poi cambiare idea e cominciare a far pressione sul partner anche a distanza di anni o decenni, spesso quando per il partner che non condivide la fantasia è diventato molto più difficile farla finita, per esempio una volta sposati, con figli, eccetera, cosa che rende la pressione coercitiva e corrosiva. C’è un’altra cosa che ogni tanto succede: una persona che mai avrebbe pensato che la cosa X potesse piacerle, che ha sposato una persona con la condizione che la cosa X fosse esclusa per sempre, e che di colpo, a distanza di anni o decenni, si scopre incuriosita dalla cosa X e decide di provarla. Chi siamo e cosa vogliamo a 39 o 49 anni può essere molto diverso da chi eravamo e cosa volevamo a 29.

***