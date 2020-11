Sono un maschio eterosessuale di quasi ottant’anni, con la libido intatta. Non che sia un problema, ho giusto una curiosità. Voglio dire, perché ora? E perché tanta varietà? È una cosa comune fra noi vecchietti? Nei maschi come nelle femmine? Sono ossessionato dal sesso come non mai, nemmeno da adolescente. Fino a sessant’anni il mio interesse sessuale era riservato alle tette, e le altre parti del corpo erano del tutto secondarie, che si trattasse di guardare, fantasticare, masturbarsi o scopare. Adesso mi eccitano altrettanto il sedere, la pancia, il buco del culo, la fica, le gambe e le spalle. C’è però un problema: alle donne, da quel punto di vista, non interesso più. I sorrisi d’intesa per strada non sono più complimenti, né inviti, né provocazioni. Sono affettuosi sorrisi di cortesia per un simpatico vecchietto. La facile reperibilità del porno contribuisce non poco alle mie ossessioni. Le alimenta sul piano visivo, mentale e fisico, mostrandomi un sacco di parti corporee e di loro possibili utilizzi. L’ossessione si può spiegare in parte col fatto che non ho una compagna stabile, ma anche da giovane mi è capitato di non avere una partner sessuale, e senza diventare così ossessionato. Insomma è così che funziona? Il venir meno dello stress e delle distrazioni date dal lavoro condanna i pensionati – e le pensionate – all’arrapamento permanente?

–Geezer Energy Rocks Id And Titillates Retired Isolated Chap

“Non ho dati statistici da fornire a GERIATRIC, ma posso dirgli che la sua libido, ovunque si collochi su una scala da ‘zero’ a ‘bomba’, è del tutto normale», dice Joan Price, autrice di Naked at our age: talking out loud about senior sex. «Se è vero che per molti anziani la libido cala o quantomeno si attenua, di storie come quella di GERIATRIC ne sento in continuazione: persone anziane alle prese con una certa esuberanza sessuale”.

Cosa spiega, però, questo repentino innalzamento della libido?

“Nella terza età la sfera sessuale diventa più libera», spiega Price. «Capita ancora di essere esposti a messaggi limitanti e moralistici in stile ‘alla tua età’, ma quando li ignoriamo siamo più felici e appagati. Consiglierei quindi a GERIATRIC di godersi la sua forte libido senza chiedersi se sia o meno ‘così che funziona’. Che importanza ha? Funziona così per te. Sii te stesso!”.

Perché secondo Price ci sono donne che, così come sei, ti si farebbero eccome.

“Dal suo punto vista, il problema è che ‘non interessa’ alle donne che desidera”, prosegue Price. “Dal mio, è che non si dà da fare per conoscere donne a cui interessa”. Può darsi che i tempi in cui rimorchiavi per strada siano passati, GERIATRIC, e in teoria dovrebbero essere passati un po’ per tutti. Anziché mettere a disagio le donne per strada dando per scontato che un sorriso segnali un interesse, Price ti consiglia di cercare nuove conoscenze in rete.

“GERIATRIC deve affinare le sue tattiche di seduzione e cominciare a frequentare siti d’incontri”, dice Price. “Deve mostrare alle potenziali compagne di letto cos’ha da offrire, e con questo non intendo una foto dell’uccello. Deve corteggiarle a parole – almeno inizialmente – ma soprattutto mostrare interesse per le donne a tutto tondo, non solo per le parti del corpo che trova eccitanti”.

Se però, insieme con la cistifellea, ti hanno rimosso anche il radar anti-cazzate, GERIATRIC, i siti d’incontri vanno evitati. Se una situazione ti sembra troppo bella per essere vera – se hai l’impressione che una donna sia troppo giovane e sexy per essere interessata a un uomo della tua età – quasi certamente si tratta di una truffa. E se un flirt via messaggi diventa una storia strappalacrime con successiva richiesta di denaro, clicca subito su “blocca”. Credo fermamente che gli amori intergenerazionali siano possibili, ma per sicurezza ti conviene mantenerti nella tua corsia generazionale. Questo significa privilegiare siti d’incontri appositi anziché applicazioni come Tinder. Perché può anche darsi che nella tua zona ci sia una manciata di ventenni gerontofile attraenti, ma le possibilità di trovarne una sono troppo risicate per prendersi il disturbo di provarci. E avrai più fortuna cercando tra le donne più vicine alla tua fascia d’età.

“Le donne anziane con una forte libido esistono, posso assicurarglielo”, dice Price. Ma dovrai impegnarti un po’, GERIATRIC, “perché quasi tutte, prima di invitarlo a letto, vorranno sentirsi al sicuro e apprezzate”.

Infine, GERIATRIC, visto che lo stereotipo del vecchietto allupato esiste da che esistono i maschi, non credo tu debba incolpare dei tuoi travagli la pornografia online. Ci sono persone la cui libido con l’età aumenta, come diceva Price, ed evidentemente sei una di queste. Anziché considerare il porno come la causa di tutti i tuoi problemi, potresti forse vederlo come un alleato. Il sesso da soli può essere ottimo, e lo scopo del porno è aiutarti a godertelo.

Seguite Joan Price su Twitter: @Joan Price. Potete trovare i suoi libri e il documentario sul sesso nella terza età che ha realizzato con la pornoattrice ed educatrice sessuale Jessica Drake sul sito www.joanprice.com.