Sono gay. Dopo dieci anni insieme e cinque di matrimonio, mio marito mi ha comunicato che il sesso non gli interessa più. Succedeva un anno fa, e da allora non lo abbiamo più fatto. Mi ha detto che se per me il sesso regolare era “tanto importante” dovevo lasciarlo, ma che se sceglievo di rimanere dovevo essere “fedele”. Per lui vuol dire che non devo fare sesso con altri. Ho 35 anni, lui ne ha 38, e non considera la sua decisione unilaterale di porre fine alla nostra vita sessuale come un tradimento nei miei confronti. E c’è la questione della dipendenza economica. Non sono IO a dipendere da lui, è lui a dipendere da ME. Non volendo abbandonarlo in piena pandemia e disoccupato, sono rimasto. Adesso mi dice che è asessuale, e se solo accenno al fatto che mi manca il sesso mi accusa di non sostenerlo nella sua identità sessuale. Per farla breve, tre mesi fa ho conosciuto un collega. Al momento siamo gli unici del nostro piano che vengono in ufficio, ci siamo messi a chiacchierare e ho scoperto che è bisessuale, sposato e in coppia aperta. Da due mesi, un paio di volte alla settimana glielo succhio. Siamo quasi coetanei, e ne avevo bisogno. Lavoriamo in settori diversi, e nessuno dei due deve rendere conto all’altro. Lui non ricambia, ma a me non importa. Non ero su Grindr e non me la sono cercata. Devo sentirmi in colpa?

–Cheating Homo On Knees Eating Dick

Allora, tuo marito vuole che rispetti l’impegno preso con lui (di non fare sesso con altri) ma al tempo stesso si solleva da quello preso con te (di essere il tuo partner sessuale), e ti ha invitato a divorziare se la cosa non ti andava. E tu non hai divorziato. Sei rimasto. Non perché volessi rimanere, e non perché fossi costretto a incoraggiare la sua identità sessuale, ma perché lui è disoccupato e non volevi sbatterlo fuori in piena pandemia.

D’accordo.

Non devi sentirti in colpa – per il fatto di succhiare cazzi in ufficio – e se leggi la mia rubrica da più di una settimana, CHOKED, sapevi che avrei risposto così. Volevi l’autorizzazione scritta e ora ce l’hai, firmata e autenticata. E se adesso smetti di succhiarlo al collega bisessuale mi incazzo per la perdita di tempo. Insomma non deludermi, CHOKED. Continua a succhiare.

Certo, succhiarlo al collega non risolve il problema sul lungo periodo, CHOKED, ma rende più sopportabile la vita a medio termine (mi sembra lo stia già facendo). Ma a un certo punto, CHOKED, dovrai rispondere all’assurdo ultimatum di tuo marito con un tuo ultimatum perfettamente legittimo: non è obbligato a fare sesso con te – non dovrà mai più succhiartelo – ma non può pretendere che rinunci al sesso anche tu. Digli che il cazzo te lo cercherai altrove, CHOKED, e che se non gli sta bene può andarsene lui.