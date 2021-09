Ciao! Sono un eterosessuale! Dopo trent’anni di matrimonio, mia moglie mi ha detto di essere lesbica. Abbiamo dei figli e ci vogliamo bene, motivo per cui abbiamo deciso di non divorziare. Abbiamo visto qualche psicologo e ci hanno tutti costretto a divorziare, anche se noi non vogliamo. Siamo convinti che la coppia aperta potrebbe soddisfare entrambi. E comunque ho sempre voluto fare sesso a tre! Abbiamo letto un po’ di libri sulla coppia aperta, e secondo noi può funzionare. In più sappiamo che come noi esistono altre coppie, e quindi è possibile! Il divorzio non è in programma. Le mie domande sono:

1. È normale che gli psicologi costringano due a divorziare anche se non vogliono?

2. Le coppie aperte possono essere splendide coppie?

–Shrinks Hereabouts Revel In Not Knowing Shit

Ciao! Sono gay! Ecco le mie risposte:

Calma. Solo tua moglie può costringerti a divorziare, SHRINKS, e siete ancora sposati. Il che vuol dire che nessuno vi ha costretto a far niente. E anche se non definirei ciò che racconti come normale, SHRINKS, per molti terapisti e consulenti di coppia preservare e proteggere la monogamia – il fatto che le coppie la osservino, e il suo status di norma intoccabile – è il dovere principale.

Non so dove tu viva, SHRINKS, ma in una grande città come la mia una coppia sposata che veda più di un terapista ne troverà almeno uno disposto ad aiutarla nella transizione alla non monogamia. C’è però un modo molto semplice per chi come voi non vuole perder tempo con chi è contro la coppia aperta e/o sessualmente retrivo, ed è chiedere al/alla professionista in questione come la pensa sulla coppia aperta prima di prendere appuntamento.

Allargando l’inquadratura: è sconcertante constatare come per tanti consulenti di coppia un matrimonio non monogamo – o che deve diventarlo per preservare la felicità di entrambi – non vada salvato. Il pregiudizio contro le relazioni non monogame è così insidioso che perfino chi di mestiere aiuta le coppie intenzionate a rimanere insieme a capire come farlo le esorta a divorziare, pur di non considerare la monogamia.

E adesso veniamo al sesso a tre.

Tua moglie ti ha detto che è lesbica, SHRINKS, non bisessuale: ne consegue che non ti aspettano tanti bei terzetti. Se anche fosse bisessuale, SHRINKS, non significa che hai vinto la lotteria della fica e d’ora in poi farai tanto sesso a tre. O che ne farai in assoluto. Magari tu e tua moglie ne avete parlato, e a lei va di fare sesso con te anche se è lesbica – magari se la sente e/o è riesce a chiudere un occhio sul tuo uccello, e non vede l’ora di farlo a tre con te e una futura fidanzata – ma se non te l’ha detto lei, SHRINKS, è meglio che abbassi le aspettative e di molto. E se non te l’ha detto lei, e tu intanto ripetevi tutto emozionato ai terapisti che non vedevi l’ora di fare tanto sesso a tre ora che tua moglie era lesbica, SHRINKS, è possibile che i terapisti vi abbiano incitato a divorziare perché tua moglie, seduta accanto, segnalava panico con gli occhi.