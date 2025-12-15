José Antonio Kast, vincitore delle elezioni presidenziali in Cile, ricorda per certi versi lo statunitense Donald Trump e l’argentino Javier Milei. Sull’immigrazione e la sicurezza, i suoi due temi favoriti, il candidato dell’estrema destra è infatti in sintonia con i discorsi più estremisti di questi due presidenti che incarnano la svolta a destra del continente americano.

Ma è soprattutto per la storia cilena che la personalità di Kast è significativa. Cinquantun anni dopo il colpo di stato militare del generale Augusto Pinochet contro Salvador Allende, il Cile ha eletto un nostalgico della dittatura. In occasione della sua prima campagna elettorale, nel 2017, Kast aveva addirittura dichiarato che se Pinochet fosse stato ancora vivo avrebbe votato per lui.

L’elezione di Kast segna una frattura: sarà il primo presidente cileno ad aver votato nel 1988 per il prolungamento del mandato di Pinochet, in occasione del famoso referendum che mise fine alla dittatura. Fino a oggi tutti i presidenti del paese, sia di destra che di sinistra, avevano partecipato alla campagna epica del “no”, raccontata dal film No – I giorni dell’arcobaleno di Pablo Larrain.

Negli ultimi anni il Cile ha vissuto una storia politica movimentata. Nel 2019 una profonda e violenta crisi sociale ha portato al potere un’alleanza di partiti di sinistra guidati dall’ex leader studentesco Gabriel Boric, la cui vittoria, cominciata nell’entusiasmo, ha progressivamente lasciato il posto all’immobilità.

Un tentativo di riforma della costituzione cilena ereditata da Pinochet si è rivelato fallimentare perché l’assemblea costituente ha presentato un testo troppo complicato e utopico. La sinistra non si è più ripresa da quella batosta e soprattutto non ha saputo fornire un risposta ai due temi che hanno dominato la campagna elettorale, l’immigrazione e l’insicurezza crescente.

La candidata della sinistra unita, Jeannette Jara, proveniente dal partito comunista, era stata la più votata al primo turno, ma non aveva un’ulteriore riserva di voti. L’etichetta comunista fa ancora paura in Cile, e Jara non aveva alcuna possibilità di vincere nonostante i suoi ripetuti appelli al candidato populista arrivato terzo, Franco Parisi.