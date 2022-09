Il risultato è senza appello, con oltre il 60 per cento di no al progetto di riforma della costituzione. Il voto era obbligatorio, dunque la partecipazione è stata massiccia. Le ultime mobilitazioni a favore del sì, compresa una grande manifestazione a Santiago alla vigilia del referendum, non sono bastate a impedire la disfatta annunciata. Da settimane, infatti, i sondaggi indicavano un’opposizione maggioritaria al testo che avrebbe dato al Cile la costituzione più progressista al mondo.

Ma come è stato possibile che gli elettori abbiano frenato con decisione il cambiamento politico e sociale, tre anni dopo il movimento sociale di massa e sei mesi dopo l’elezione del giovane presidente di sinistra Gabriel Boric?

Oggi Boric riunirà i partiti politici cileni al palazzo della Moneda per decidere come proseguire. Sostenitore del sì, aveva dichiarato che in caso di fallimento avrebbe ripreso il processo da zero, con l’elezione di una nuova assemblea costituente. Ma resta possibile un’altra soluzione, meno ambiziosa: modificare l’attuale costituzione con l’inserimento di nuovi diritti, anche se questo significherebbe continuare a vivere con un testo il cui zoccolo duro è stato adottato nel 1980 sotto la dittatura di Pinochet-

Confusione e disinformazione

Non esiste una ragione unica per questo rifiuto, arrivato nonostante i cileni avessero largamente approvato il processo che ha portato alla redazione del testo.

Il principale errore dell’assemblea costituente è stato senza dubbio quello di voler fare troppo: dopo diciotto mesi di dibattiti, spesso confusi, è stato prodotto un testo estremamente complesso di 178 pagine e 388 articoli. Il campo del rechazo, il rifiuto, è una coalizione eterogenea di forze, ognuna contraria a una parte della nuova costituzione.