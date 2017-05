L’Europa vista dall’Africa

“Conosco molta gente che ha preso la strada dell’Europa, perché spesso qui in Mali anche se hai un mestiere non riesci a sopravvivere”, dice il musicista Ahmed. “Io vado in Europa per dei concerti ma poi torno, non ho mai pensato di restare a viverci. Da quello che ho visto, lì la vita non è facile. È completamente diversa da quello che la gente qui pensa”. Reportage da Bamako, in Mali, per capire perché i giovani africani continuano a partire. Leggi