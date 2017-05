Diario di bordo dalla nave che salva i migranti

Duecentodiciassette migranti, tutti dell’Africa Occidentale, viaggiano con noi da ieri notte sulla Phoenix. Li abbiamo trasbordati in seguito a due soccorsi operati da altre due navi – la Dignity 1 e la Argos – imbarcazioni noleggiate da Medici senza frontiere per operazioni di ricerca e soccorso dei migranti in mare analoghe a quelle che stiamo facendo con il Moas. Leggi