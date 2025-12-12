La sera del 10 dicembre decine di migliaia di persone avevano partecipato alle manifestazioni antigovernative nella capitale Sofia e in altre città del paese.

L’11 dicembre il governo bulgaro si è dimesso all’indomani di una nuova imponente manifestazione contro la corruzione nell’apparato statale e a tre settimane dall’ingresso della Bulgaria nell’eurozona.

L’ondata di proteste era cominciata alla fine di novembre, quando il governo aveva cercato di far approvare con procedura accelerata la legge di bilancio per il 2026, la prima in euro.

“Sono qui stasera perché la corruzione è ovunque. La situazione è intollerabile. Gran parte dei miei amici ha lasciato la Bulgaria e non tornerà più”, aveva dichiarato il 10 dicembre all’Afp Gergana Gelkova, una manifestante di 24 anni.

Dopo sette elezioni in meno di quattro anni, nel gennaio scorso si era insediato un fragile governo di coalizione guidato da Željazkov, composto dal partito conservatore Gerb dell’ex primo ministro Bojko Borisov e da altre tre formazioni.

Sotto la pressione della piazza, il 3 dicembre il governo aveva ritirato il progetto di bilancio, che prevedeva l’aumento delle imposte e dei contributi sociali. Secondo l’opposizione e i manifestanti, questi aumenti erano destinati a compensare un gran numero di casi di appropriazione indebita.

All’inizio di questa settimana l’esecutivo aveva presentato un nuovo progetto di bilancio, senza però placare le contestazioni.