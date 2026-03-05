La frana era avvenuta il pomeriggio del 3 marzo.

Il 4 marzo il governo della Repubblica Democratica del Congo (Rdc) ha affermato che più di duecento persone sono morte in una frana in un grande sito minerario per l’estrazione del coltan a Rubaya, nell’est del paese, controllato dal gruppo ribelle Movimento 23 marzo (M23).

“Secondo un bilancio provvisorio, più di duecento persone sono morte, tra cui circa settanta minorenni, mentre numerosi feriti sono stati trasferiti nelle strutture sanitarie di Goma”, ha affermato il ministero congolese delle miniere in un comunicato.

L’Afp non è però in grado di verificare il bilancio fornito dalle autorità.

Il 28 gennaio si era verificata un’altra grande frana a Rubaya. Pochi giorni dopo il governo aveva affermato di temere un bilancio di “almeno duecento morti”.

In quell’occasione Kinshasa aveva invitato la comunità internazionale “a prendere pienamente coscienza del disastro in corso nell’est del paese, conseguenza di un’occupazione armata e di un sistema organizzato di saccheggio da parte dell’M23 e del Ruanda”.

All’inizio del 2025 l’M23, sostenuto dal Ruanda, aveva conquistato gran parte delle province del Nord e Sud Kivu, compresi i rispettivi capoluoghi Goma e Bukavu.