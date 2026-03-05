Il 4 marzo il governo della Repubblica Democratica del Congo (Rdc) ha affermato che più di duecento persone sono morte in una frana in un grande sito minerario per l’estrazione del coltan a Rubaya, nell’est del paese, controllato dal gruppo ribelle Movimento 23 marzo (M23).
La miniera si trova circa 70 chilometri a ovest di Goma, il capoluogo della provincia del Nord Kivu.
La frana era avvenuta il pomeriggio del 3 marzo.
“Secondo un bilancio provvisorio, più di duecento persone sono morte, tra cui circa settanta minorenni, mentre numerosi feriti sono stati trasferiti nelle strutture sanitarie di Goma”, ha affermato il ministero congolese delle miniere in un comunicato.
L’Afp non è però in grado di verificare il bilancio fornito dalle autorità.
Il 28 gennaio si era verificata un’altra grande frana a Rubaya. Pochi giorni dopo il governo aveva affermato di temere un bilancio di “almeno duecento morti”.
In quell’occasione Kinshasa aveva invitato la comunità internazionale “a prendere pienamente coscienza del disastro in corso nell’est del paese, conseguenza di un’occupazione armata e di un sistema organizzato di saccheggio da parte dell’M23 e del Ruanda”.
All’inizio del 2025 l’M23, sostenuto dal Ruanda, aveva conquistato gran parte delle province del Nord e Sud Kivu, compresi i rispettivi capoluoghi Goma e Bukavu.
Nella città mineraria di Rubaya si produce tra il 15 e il 30 per cento del coltan mondiale. Secondo alcune stime, la Rdc ospita almeno il 60 per cento delle riserve globali di coltan, un minerale strategico per l’industria elettronica.
Migliaia di minatori lavorano nel sito di Rubaya in condizioni di grande insicurezza, il più delle volte muniti solo di pale e stivali di gomma.
L’M23 aveva assunto il controllo del sito nell’aprile 2024. Secondo alcuni esperti delle Nazioni Unite, il gruppo ribelle si sta finanziando grazie a una tassa sulla produzione e sulla commercializzazione del coltan.
Secondo alcune fonti, negli ultimi giorni si sono intensificati i combattimenti tra l’esercito e l’M23 a pochi chilometri da Rubaya.